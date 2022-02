5 películas que deberías ver antes de los Premios Goya 2022

Después de un par de años a medio gas por la pandemia de covid, la maquinaria cinematográfica vuelve a rugir con más fuerza que nunca. La gala de los premios Goya 2022 celebrará las mejores películas del año, en un evento celebrado el próximo 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia. Hasta allí se trasladarán las estrellas del cine español para presenciar la entrega de los 'cabezones' entregados por la Academia de Cine, que ya tiene una serie de favoritos. No te pierdas los filmes que podrían triunfar en este gran evento.

El buen patrón

Javier Bardem podría alcanzar la gloria este sábado al alzarse con el Goya al mejor actor protagonista por el filme de Fernando León de Aranoa. Un gran año para el intérprete, que también competirá al Oscar por su interpretación en Ser los Ricardo (Being the Ricardos). La tragicomedia de López de Aranoa ambientada en un entorno laboral conflictivo está presente hasta en 20 categorías, siendo el filme con mayor número de nominaciones. Algo que iba acompañado de su preselección de cara a los premios de la Academia de Hollywood, donde finalmente no conseguía pasar el corte final.

Madres paralelas

Pedro Almodóvar ha vuelto a demostrar su buen estado de forma con el filme que inauguraba el pasado festival de Venecia, donde Penélope Cruz era reconocida con la Copa Volpi a la mejor actriz por su interpretación. Un éxito confirmado después de las nominaciones en los Globos de Oro y los Bafta, y recientemente, también las dos nominaciones a los Oscar. Pese a los polémicas de los hermanos Almodóvar con la Academia, es indudable que Madres paralelas parte como otra de las grandes favoritas de la presente edición, donde podría optar hasta a 9 Premios Goya.

Sony ha lanzado el tráiler oficial del nuevo filme de Pedro Almodóvar, protagonizado por Penélope Cruz, Milana Smit y Aitana Sánchez Gijón.

Maixabel

La cineasta Icíar Bollaín ha sabido tomar el pulso a la sociedad española una vez más en su última película, que refleja la historia real de Maixabel Lasa, quien perdía a su marido Juan María Jaúregui en 2000 tras ser asesinado por ETA. Más de una década después, la mujer recibía la petición de uno de los asesinos para entrevistarse con él en una de las cárceles de Álava, en la que cumplía condena. Blanca Portillo y Luis Tosar deslumbran en el filme nominado a 14 Premios Goya, que formaba parte de la Sección Oficial del pasado festival de San Sebastián.

Blanca Portillo y Luis Tosar protagonizan 'Maixabel', la recreación de Icíar Bollaín sobre el encuentro de Maixabel Lasa, viuda Juan María Jáuregui, con los terroristas de ETA que lo asesinaron. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años. El drama aspira a la Concha de Oro del Festival de San Sebastián cuyo fallo se dará a conocer este sábado en el certamen de la capital guipuzcoana. (Fuente: trailers in spain/warner)

Mediterráneo

Entre los filmes presentes en los premios de la Academia de Cine siempre se cuelan las causas sociales comprometidas, como ya hicieran estos años algunos títulos como Adú o Campeones. Este 2022, Mediterráneo aborda los horrores de los migrantes que deciden huir de sus países en embarcaciones en la búsqueda de una vida mejor. Una vía de escape de los conflictos armados en sus países de origen, que chocaba en 2015 contra la inexistencia de labores de rescate. De esta forma, Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo y Sergi López se sitúan como parte de un grupo de salvamento, que intenta ayudar a estas personas en Grecia. Un viaje que ha marcado la vida de todos y ha recibido por el camino 7 nominaciones en los Goya, bajo la dirección de Marcel Barrena.

Libertad

Entre las grandes sorpresas del año encontramos la película de Clara Roquet, un filme que sigue el verano de la familia Vidal junto a su abuela Ángela (Vicky Peña), quien sufre Alzheimer avanzado. En este contexto, la adolescente Nora (Maria Morera) conoce a Libertad (Nicolle García), con la que encontrará una puerta a un mundo diferente, lejos de la zona de confort familiar. Algo que pronto ocasiona problemas. Después de su paso por la Seminci, el filme nominado en 6 categorías de los Goya se presenta como uno de los dark horse (caballito ganador) de la presente edición.

