5 curiosidades de ‘La calle del terror’ de Netflix

Asesinos en serie, baños de sangre y un gran canto de amor al slasher: la trilogía de La calle del terror triunfa en Netflix en esta nueva adaptación de la obra de R. L. Stine. Se trata de la saga homónima literaria teen del autor estadounidense, muy reconocido por los que crecimos en los años 90 por su creación posterior de la franquicia Pesadillas.

Leigh Janiak (Honeymoon) se sitúa al frente de la dirección de las tres películas, que se adentran en la tortuosa vida de Shadyside, donde los asesinos en serie campan a sus anchas. Algo que podría tener su origen en la célebre bruja Sarah Fier, cuyo legado abarca los 300 siglos que recorren los metrajes. No te pierdas algunas de las mejores curiosidades sobre estos títulos.

Los numerosos easter eggs

Esta trilogía comienza su escena inicial haciendo un guiño a la secuencia del comienzo de Scream (Wes Craven, 2000), donde Drew Barrymore sufre el ataque de Ghostface a cámara lenta. Parecidos razonables con el asesinato del personaje de Maya Hawke (Stranger Things) en la primera entrega de La calle del terror. Esto daría inicio a un constante goteo de referencias a clásicos del terror, videojuegos, libros o canciones icónicas de la historia. Tiburón, La noche Halloween, Viernes 13, Carrie, El resplandor, Las brujas de Salem... son númerosos los títulos referenciados, que aparecen con pequeños easter eggs en las tres películas.

Algunas incongruencias

La ambientación en diferentes épocas supone un riesgo en el cuidado al milímetro de los posibles anacronismos. La trilogía cuenta con algunos de ellos, como el de la aparición de un número veraniego equivocado de la revista High Times, en el campamento Nightwing en manos de la pareja más fumada del emplazamiento. Un número que sí sería de 1978, pero no saldría hasta finales de ese mismo año.

De igual forma, el uso de algunas canciones como Only Happy When It Rains, de Garbage, y More Human than Human, de White Zombie, no fueron lanzadas hasta 1995. Por su parte, Your Woman, de White Town, no sería publicada hasta 1997, entre otras melodías utilizadas fuera de su tiempo.

Sandías vs. cabezas reventadas

La secuencia de 1994 en el supermercado podría sonarte también. Este momento está inspirado en la película Intruso en la noche (Scott Spiegel, 1989), donde también tiene lugar un trágico suceso que involucra una cabeza humana y una máquina de alimentos industrial. Sin embargo, parte del equipo de arte de La calle del terror tenía ciertas dudas con que una cabeza no sufriría ese daño al ser triturada. Sin embargo, Janiak insistía haciendo pruebas con sandías y convencía al equipo, a pesar de la reticencia de este. Esta terminaría por convertirse en la muerte favorita de todos los espectadores.

Referencias a los juegos de Konami

Josh (Benjamin Flores Jr.) es presentado como el hermano geek de la protagonista, un cerebrito que siempre brilla en los momentos más inesperados. Durante el plan de los jóvenes para destruir a los psychokillers en el instituto, este recita en varias ocasiones un código que ayuda a mantener la calma, el cual comparte con su hermana Deena (Kiana Madeira). Una combinación que referencia a la serie de videojuegos de la compañía japonesa Konami, que servía para obtener 30 vidas. De ahí, que el joven siempre lo utilice en los momentos de mayor peligro.

El origen de la calavérica máscara

A lo largo de las tres películas podemos ver a algunos psicópatas inspirados en personajes como Michael Myers o Jason. Sin embargo, el asesino con la careta de calavera destaca entre ellos, recordando a Ghostface en Scream o a la máscara del criminal The Crimson Ghost (1946), una imagen de la que se apropiaría la banda Misfits en los años 80. Sin embargo, R. L. Stine también hacía su propia alusión al imaginario cadavérico con el libro La Noche de Halloween II (1994). Esta era una de las obras pertenecientes a la saga literaria La calle del terror, en la que veíamos a unos personajes similares.

