5 citas indispensables para seguir el 6º BCN Film Fest

Hace seis años que Barcelona no solo huele a rosas en el día de Sant Jordi. También huele a palomitas. Porque el libro no es el único protagonista de este día desde que se celebra el Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest). También los relatos filmados han encontrado su lugar en los cines Verdi, en el corazón del barrio de Gracia. Una moderna tradición que ha conseguido establecerse pese a los confinamientos y las consiguientes olas pandémicas, y que alcanza ahora la madurez con su sexta edición (del 21 al 29 de abril) después de un 2021 cargado de visitas de renombre como la de Johnny Depp, Isabelle Huppert, Fernando Trueba o Clara Lago.

Un festival que tampoco deja de lado el simbolismo de su celebración y la ciudad en la que nace. La Literatura así como la Historia (sí, sí, en mayúsculas), sigue siendo el leit-motiv por el que caminan las películas proyectadas a precios populares (3,90€). La directora del festival y periodista Conxita Casanovas ha anunciado que esta edición contará con adaptaciones de Honoré de Balzac, Karine Tuil o Georges Simenon, así como el esperado regreso de Oliver Stone a la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy, entre otras producciones.

“Queremos que esta edición resulte inspiradora, y que sea un lugar desde el cual replantearse la cultura y cada espectador pueda encontrar a partir del cine una manera u otra de conectar con diferentes visiones de ver el mundo y la vida”, comenta Casanovas.

Por otro lado, el productor británico Jeremy Thomas, responsable de películas de grandes directores como Bernardo Bertolucci, David Cronenberg o Jim Jarmush, pasará por la alfombra roja del festival y se organizará una retrospectiva de algunas de sus obras más taquilleras. “Este año hemos querido darle un pequeño giro a la Sección Imprescindibles”, afirma el coordinador del certamen, Àngel Romero. “En el corazón de los cinéfilos siempre tenemos espacio para directores y actores y actrices, guionistas, músicos… Los que siempre están un poco olvidados son los productores y este año queremos reivindicar la figura de uno que, por sus motivaciones en sus proyectos, se acercaría de alguna manera a lo que sería un autor”.

En este sentido, la organización del festival se inspira en la película de Bertolucci El último emperador (1987) para revelar el que será su cartel de esta edición, diseñado por el ilustrador Joel B. García: un niño que camina hacia un sol deslumbrante. “Identifica muy bien lo que queremos para el BCN Film Festival: una edición muy luminosa, muy vitalista, alegre. Una visión también de equilibrio, de compensación, que ya nos merecemos porque hemos estado muy encerrados en casa. Tenemos ganas de salir y compartir y no hay nada mejor que el cine para hacerlo”, explica la directora.

A modo de avance, resumimos a continuación algunas de las primeras obras confirmadas del que será el próximo certamen.

Jeremy Thomas y Mark Cousins al volante

the storms of jeremy thomas BCN Film Fest

El documentalista norirlandés Mark Cousins, resposable de La historia del cine: una odisea (2011) o Los ojos de Orson Welles (2018) acompaña al productor Jeremy Thomas en su viaje en coche de Inglaterra al Festival de Cannes en The storms of Jeremy Thomas. Durante un trayecto de cinco días, esta road movie recogerá sus conversaciones sobre algunas de las películas más controvertidas y populares producidas por Thomas, así como declaraciones de las estrellas que han trabajado con él, como Tilda Swinton y Debra Winger.

Tanto Cousins como Thomas presentarán la película en la Filmoteca de Catalunya, sede del festival que también recogerá la proyección de algunas de las obras del productor seleccionadas por el festival: Feliz Navidad, Mr. Lawrence (N. Ôshima, 1983), The Hit (S. Frears, 1984), Insignificancia (N. Roeg, 1985), El último emperador o El almuerzo desnudo (D. Cronenberg, 1991), entre otras, además de la que fue su primera y única incursión en la dirección, Todos los animales pequeños (1998).

Gambito de campeones

The World Champion BCN Film Fest

Otra de las sorprendentes presencias confirmadas en el festival será la de Anatoly Karpov. El que fuera campeón del mundo en ajedrez entre 1975 y 1985 vendrá a presentar la película The World Champion, del ruso Aleksey Sidorov, donde se relata la histórica competición de 1978 entre Karpov y su antiguo mentor, Viktor Korchnoi, bajo un contexto cargado de tensiones socio-políticas. El festival se transformará por un momento en un campeonato de ajedrez al puro estilo Gambito de dama, en el que el ex-campeón jugará ocho partidas simultáneas con diferentes contrincantes. “Él ya ha dicho que no apretará demasiado”, bromea Casanovas, “pero ya podemos apostar algo a que ganará”.

Excentricidades británicas

The electrical life of Louis Wain BCN Film Fest

Dos directores británicos, Will Sharpe y Craig Roberts, son los responsables de los biopics de los personajes más excéntricos de la Sección Oficial a Competición. El primero estrena The electrical life of Louis Wain, sobre el pintor y artista que hizo de los gatos su motivo favorito para retratar en diferentes estilos, desde el surrealismo hasta la psicodelia. Y si hablamos de personajes excéntricos, ¿quién mejor que Benedict Cumberbatch para interpretarlo? Claire Foy y Andrea Riseborough le acompañan en esta cinta que tuvo su premiere en el Festival de Toronto.

Roberts, por su parte, estrena la comedia The phantom of the Open, basada en la historia real de Maurice Flitcroft, un operador de grúas que consiguió jugar el British Open de Golf de 1976 sin tener absolutamente ninguna noción de golf, ganándose así el cariño del público y la ira de la élite deportiva. Mark Rylance da vida a Flitcroft y Sally Hawkins a su esposa. La música del filme va a cargo de Isobel Waller-Bridge, la hermana de la guionista e intérprete Phoebe Waller-Bridge.

Regreso al true crime

JFK Revisited: Through the Looking Glass BCN Film Fest

Tres décadas después del estreno de JFK: caso abierto (1991), el cineasta Oliver Stone regresa a la investigación acerca del asesinato del que fuera Presidente de los EE.UU. en 1963, John F. Kennedy. Su documental JFK revisited: through the looking glass presenta archivos desclasificados y otras teorías de la conspiración para tratar de arrojar luz al caso de una vez por todas.

Por otro lado, el festival también estrenará la nueva obra del francés Patrice Leconte, director de La chica del puente (1999) o La promesa (2013). La que lleva por título Maigret se basa en el popular personaje de las novelas de Georges Simenon, un comisario encarnado por Gérard Depardieu, que va tras la pista de una joven desconocida asesinada y cuyo caso le forzará a transitar ciertos pasajes del pasado.

Qué fue del amor

Las cosas humanas BCN Film Fest

La escritora Marguerite Duras también será protagonista de esta nueva edición. La película I want to talk about Duras de Claire Simon adapta la novela homónima que plasma la transcripción de la conversación que el escritor Yann Andréa, antiguo amante de Duras, mantuvo con la periodista Michèle Manceaux. Toda una narración oral sobre la vida más personal de la escritora, guionista y directora de cine, que formó parte de la selección a concurso del Festival de San Sebastián.

Entre otras películas de la Sección Oficial basadas en relatos encontraremos Las cosas humanas, del israelí Yvan Attal, la cual investiga la violación de una joven según la novela homónima de Karine Tuil; mientras que el director Marc Dugain adapta a Honoré de Balzac y su novela Eugénie Grandet, la hija de un tacaño burgués del siglo XIX que es seducida por un dandi parisino arruinado.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.