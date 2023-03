5 citas indispensables para seguir la séptima edición del BCN Film Fest

En Barcelona, el 23 de abril, no solamente se celebra el día de los enamorados catalanes, sino también la unión entre cine, historia y literatura a nivel internacional. Buscando siempre ese vínculo con la festividad de Sant Jordi, el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) vuelve con su 7ª edición para ofrecer una programación dedicada a películas con trasfondo histórico, adaptaciones literarias y filmes biográficos sobre grandes personajes de la historia.

Del 20 al 28 de abril, los Cines Verdi de la capital catalana actuarán de sede principal, acogiendo un total de 70 títulos, entre los que encontramos 21 premières mundiales, 2 internacionales, 17 españolas y 11 catalanas, repartidas entre la Sección Oficial, la Zona Oberta (espacio no competitivo), Art al Cinema (selección de documentales sobre grandes pintores), Imprescindibles (dedicada este año a Wim Wenders), Asia Noir by Cineasia (dedicada al cine negro asiático) y la nueva sección, Nous Talents.

El jurado oficial estará presidido por el director y guionista Cesc Gay, a quien acompañarán la escritora Empar Moliner y la actriz Vicky Luengo. Para entregar el Premio de la Crítica y el Premio Nous Talents a Mejor Cortometraje, el festival contará con la presencia de los críticos y periodistas de la ACCEC Margarita Chapate, Marc Garriga y Maria Adell, mientras que el jurado del Premi Film-Història (UB) a la Mejor Película estará formado por Francesc Barba, Juan Vaccaro y Virginia Vaccaro.

Una cita con Susan Sarandon

Fotograma de 'Mi crimen' Cinemanía

Por el festival han pasado figuras como Jeremy Thomas, Johnny Depp o Isabelle Huppert y, este año, es Susan Sarandon quien encabeza el listado de visitas (la suya dedicada a la película Thelma & Louise de Ridley Scott que protagoniza junto a Geena Davis) que el festival tiene preparado para este año.

François Ozon estará presente para presentar Mi Crimen junto a sus actrices Nadia Tereszkiewicz y Rebecca Marder, Omar Sy llegará a Barcelona en lo que supone su regreso a la pantalla grande con Padre y soldado y la actriz Penelope Wilton (Downton Abbey, Las chicas del calendario, El exótico Hotel Marigold) también pisará la alfombra como invitada tras protagonizar El viaje de Harold.

Sobre guerras y comedias

Fotograma de 'Sica' Cinemanía

De la comedia Mi crimen, película de inauguración de esta edición sobre una actriz arruinada acusada de asesinato en el París de 1935, al drama de clausura Sica de Carla Subirana sobre una chica que busca a su padre perdido en un naufragio por los acantilados de su comunidad, la programación oscila entre tragedias y comedias para trasladar la literatura a la pantalla y los hechos históricos al presente.

Entre las 19 películas de la Sección oficial, encontramos adaptaciones de autores como Pierre Lemaitre (Los colores del incendio de Clavis Cornillac), Sandro Veronesi (El colibrí de Francesca Archibugi), Stefan Zweig (La impaciencia del corazón de Bille August) o Elvira Lindo (Alguien que cuide de mi de Daniela Fejerman y Lindo), en una mezcla de dramas históricos y románticos y comedias internacionales y españolas.

En cuanto a las películas relacionadas con hechos históricos, el BCN FILM FEST nos ofrece historias como la de Alma & Oskar sobre una Gran Dama de la Sociedad de Viena y el artista Oskar Kokoshka dirigida por Dieter Berner, Le Voyage de Talia de Christpoher Rolin sobre una chica de 19 años que descubre Senegal, su país de origen, o el thriller feminista de Silvia Munt, Las buenas compañías, ambientado en el verano de 1976.

Arte y mujeres

Frida Khalo de Ali Ray Cinemanía

El documental sobre Frida Kahlo que repasa su vida como artista a través de sus cartas personales, Isabel II: retrato de una reina y Mary Cassatt: pintando a la mujer moderna, protagonizan una sección, la de Art al Cinema, en la que los cineastas Ali Ray y Fabrizio Ferri nos acercan a tres mujeres que marcaron la historia de su tiempo. Iconos feministas, mujeres que pintaron a mujeres y el retrato de una reina a través de fotografías.

A ellas se une Esperando a Dalí, comedia romántica de David Pujol que, con el asesoramiento de Ferran Adrià, nos traslada a través de la gastronomía de vanguardia a la Cadaqués surrealista de los años 70. Otros documentales que se encuentran en la programación son El caso Padilla de Pavel Giroud y Unzué. L’últim equip del Juancar de Xavi Torres, Santi Padró y Jesús Muñoz.

Homenaje a Wim Wenders

Fotograma de 'Alicia en las ciudades' Cinemanía

Este año, la sección Imprescindibles, dedicada a recoger clásicos del cine de autor para ofrecer una perspectiva de la obra de un director concreto, estará dedicada al director, guionista, productor y actor alemán Wim Wenders, a quien también asistirá a esta 7ª edición. De entre las 12 películas seleccionadas para rendirle homenaje encontramos El miedo del portero ante el penalti (1971), Alicia en las ciudades (1974), Hasta el fin del mundo (1994) y Buena vista social club (1999).

Nuevos y veteranos talentos

Fotograma de 'Beau tiene miedo' Cinemanía

Este año, el BCN FILM FEST estrena nueva sección, Nous Talents, para dar a conocer a los directores del futuro, alumnos de ESCAC, Blanquerna Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra, FX ANIMATION Barcelona 3D and Film School, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y La Casa Del Cine. Un total de 15 cortometrajes que competirán por llevarse el Premi Nous Talents.

Asimismo, el certamen volverá contar con la sección Zona Oberta, espacio no competitivo en el que se proyectarán películas como Thelma y Louise de Ridley Scott o Beau tiene miedo de Ari Aster con Joaquin Phoenix, y Asia Noir by Cineasia, sección dedicada al cine negro asiático con filmes como El infierno del Odio de Akira Kurosawa, Perfect Blue de Satoshi Kon o Memories of Murder de Bong Joon-Ho.

