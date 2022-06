40 películas LGTBI que puedes ver en las plataformas por el Orgullo

En plena revolución social, ante la aprobación de la Ley Trans en España y el diálogo abierto por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, los disturbios de Stonewall cumplen 53 años. Una fecha marcada en el calendario que conmemora el día internacional del Orgullo LGTBI, en unos días aciagos también con el aumento de las agresiones, el atentado terrorista producido en Oslo (Noruega) y la tentativa de los supremacistas blancos en el Orgullo de Oregon (EE UU).

Unas semanas en las que también un beso lésbico de un par de segundos en el filme de Pixar Lightyear demostraba la ranciedad de Oriente Medio y de los grupos conservadores, que se suman siempre que pueden a los ataques continuos hacia los que consideran diferentes. Aún hay mucho que avanzar, pero, afortunadamente, el cine ha sufrido un boom en el desarrollo y la naturalidad del reflejo de las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales.

A continuación, en CINEMANÍA recogemos 40 películas LGTBI disponibles en las plataformas, para celebrar la diversidad en todas sus variantes.

Una mujer fantástica

Por qué deberías verla: ahora que la Ley Trans despierta tanto odio entre los grupos políticos y sociales reaccionarios, que siempre han menospreciado al colectivo LGTBI, el filme ganador del Oscar merece reivindicarse. La historia dirigida por Sebastián Lelio, protagonizada por una inmensa Daniela Vega, demuestra lo fuertes que deben ser las mujeres para luchar contra el odio que las rodea.

Dónde está disponible: Filmin

La muerte y vida de Marsha P. Johnson



Por qué deberías verla: porque a Marsha P. Johnson y a Sylvia Rivera les debemos todos nuestros derechos, gracias a su activismo por el que lucharon en Stonewall y sufrieron el rechazo de la sociedad conservadora, pero también de los suyos propios. Es hora de ensalzar su figura y denunciar los miles de asesinatos que las mujeres trans y las personajes intergénero han sufrido a lo largo de la Historia.

Dónde está disponible: Netflix

A Secret Love

Por qué deberías verla: para festejar que el amor puede con todo y con todos, como demuestra la historia real de Terry y Pat. Ambas debieron ocultar durante décadas su relación sentimental ante el pensamiento conservador de sus familiares, que ahora sale a la luz sin miedo al que dirán. Soplan nuevos vientos.

Dónde está disponible: Netflix

Pride (Orgullo)

Por qué deberías verla: para aprender que el colectivo LGTBI y el resto de la sociedad pueden coexistir y convivir pacíficamente, una vez superado el recelo inicial. Es posible avanzar y tender puentes, como demuestra esta historia basada en hechos reales sobre la manifestación del Orgullo Gay en Londres de los 80 y el Sindicato Nacional de Mineros.

Dónde está disponible: HBO Max, Filmin, Movistar+ y Pluto TV

Bienvenidos a Chechenia



Por qué deberías verla: para evitar que la Historia vuelva a repetirse con aquellos triángulos rosas que sufrieron toda clase de perrerías en los campos de concentración nazis. La región rusa ha instaurado una nueva Acción Rosa contra el colectivo en su zona, bajo el beneplácito de un Putin que desprecia todo lo queer. Un hecho que Occidente no debe consetir en pleno sigo XXI.

Dónde está disponible: Movistar+

Tangerine

Por qué deberías verla: tragicomedia de mujeres trans que otorga los papeles relevantes a verdaderas personas procedentes del colectivo, superando el eterno conflicto de los hombres interpretando a personas transgénero, como ya pasara en La chica danesa o Dallas Buyer Club.

Dónde está disponible: Filmin y Mubi

120 pulsaciones por minuto

Por qué deberías verla: el cineasta galo Robin Campillo incidía en la importancia del activismo y la revolución en el filme protagonizado Nahuel Pérez Biscayart y Adèle Haenel, que sitúa al colectivo LGTBI parisino en la lucha contra el sida y el VIH en los años 90.

Dónde está disponible: Filmin, HBO Max y Movistar+

1985

Por qué deberías verla: aunque el filme de Yen Tan peca de estereotipos, la delicadeza de asuntos como la salida del armario, el sida o los amores prohibidos nos regalaba una emotiva historia de los 80, en blanco y negro, que merece ser conocida.

Dónde está disponible: Filmin

Tomboy

Por qué deberías verla: Céline Sciamma ha demostrado ser una de las cineastas más comprometidas con el cine LGTBI y la visibilidad de las realidades actuales, como ya demostrara en 2011 con la historia de Michael y su búsqueda de su propia identidad de género.

Dónde está disponible: Movistar+ y Filmin

Tierra de Dios

Por qué deberías verla: la dificultad de las personas homosexuales o transexuales en el ámbito rural continúa siendo uno de los problemas más acuciantes, donde las ciudades eran las que daban el primer paso hacia la libertad y la búsqueda de los derechos. Este amor en el campo demostraba el miedo y la vergüenza que deben superar muchos, desde una perspectiva mucho más cercana y realista que filmes como Brokeback Mountain.

Dónde está disponible: Amazon Prime Video y Filmin

El baile de los 41

Por qué deberías verla: Latinoamérica avanza progresivamente en el avance de los derechos LGTBI, aprendiendo de capítulos tan oscuros como el ocurrido en México. Una historia que impactó enormemente y visibilizó a la sociedad LGTBI, aunque fuera de una forma totalmente repugnante y con una necesidad de transformación constante.

Dónde está disponible: Netflix

La ley del deseo

Por qué deberías verla: pocos cineastas han hecho tantísimo por el colectivo LGTBI internacional como Pedro Almodóvar. Este filme llamó la atención a finales de los 80 por la naturalidad con la que se abordó un triángulo amoroso masculino, protagonizado por Eusebio Poncela, Antonio Banderas y Micky Molina, así como la fuerza presencia transgénero a través del personaje de Carmen Maura.

Dónde está disponible: Netflix

Laurence Anyways

Por qué deberías verla: Xavier Dolan es otro de los directores que han conseguido abrirse un hueco relevante con su cine LGTBI, donde personajes tan interesantes como Laurence tenían cabida. Una actuación formidable de Melvil Poupaud, cuyo único fallo es la pérdida de dar una oportunidad a alguien que de verdad pudiera haber sentido lo mismo que el personaje.

Dónde está disponible: Filmin

Happy Together

Por qué deberías verla: una de las películas gays más sensibles, emotivas y brillantes de la Historia, en la que Wong Kar-Wai consiguió que secuencias como la del tango en la cocina nos pusiera los pelos de punta y nos emocionara. Un viaje de Hong Kong a Argentina, que resulta inolvidable.

Dónde está disponible: Filmin y Movistar+

Mi hermosa lavandería

Por qué deberías verla: Daniel Day-Lewis y Roshan Seth escandalizaban a la élite británica de los años 80 con un apasionado amor, superando todo el racismo posible y celebrando la diversidad.

Dónde está disponible: Filmin

Philadelphia

Por qué deberías verla: aunque el genialísimo Tom Hanks declaraba recientemente que ahora no haría este papel, ya que debería ser protagonizado por alguien realmente gay en pos de la visibilidad, lo cierto es que su papel, como abogado despedido por contraer sida, aún nos hiela la sangre.

Dónde está disponible: Amazon Prime Video y Filmin

Hedwig and the Angry Inch

Por qué deberías verla: la sátira se daba de la mano del drama en este musical creado a finales de los 90 por John Cameron Mitchell. Un relato que su propio creador, John Cameron Mitchell, llevaba en 2001 a la pantalla, para mostrarnos la realidad de una persona no binaria.

Dónde está disponible: Movistar+

Solo nos queda bailar

Por qué deberías verla: Oriente aún tiene mucho que avanzar en los derechos de las personas LGTBI, ante la incomprensión de numersoso países que aún viven anclados en las ideas arcaicas sobre el colectivo. El filme de Levan Akin nos trasladaba a Georgia para mostrarnos un capítulo de la vergonzosa historia de Asia y su homofobia. Triste, pero necesario.

Dónde está disponible: HBO Max, Movistar+ y Filmin

Domingo, maldito domingo

Por qué deberías verla: una joya que visibiliza las relaciones bisexuales poliamorosas, donde el joven científico Elkin (Murray Head) se sitúa en mitad de una relación con Alex Greville (Glenda Jackson) y Daniel Hirsh (Peter Finch). Una película adelantada a su tiempo, que era estrenada entre numerosas polémicas en 1971, pero conseguía incluso cuatro nominaciones a los Oscar.

Dónde está disponible: Filmin

La calumnia

Por qué deberías verla: un gran clásico de William Wyler, protagonizado por dos aliadas del colectivo: Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Sorteando la censura hollywoodiense, los tres trabajaban en la adaptación de Lillian Hellman, que denunciaba el acoso y derribo contra las mujeres lesbianas en los años 60.

Dónde está disponible: Filmin

Moonlight

Por qué deberías verla: el cine LGTBI lograba su mayor apogeo con el Oscar a la mejor película para el filme de Barry Jenkins. Una historia que sirve para reconocer el racismo, la homofobia y la importancia del autodescubrimiento.

Dónde está disponible: Movistar+

Carmen y Lola

Por qué deberías verla: en España el cine lésbico ha tenido un repunte con películas como la de Arantxa Echevarria, que servía como pretexto también para incidir en los problemas del colectivo LGTBI gitano en nuestro país.

Dónde está disponible: Movistar+

Girl

Por qué deberías verla: el perfecto reflejo de la disforia de género era plasmado por Lukas Dhont en su filme de 2018, donde aprendíamos junto a una joven transgénero de 15 años los problemas ligados ante la incomprensión de la transición.

Dónde está disponible: Filmin, Movistar+ y RTVE Play

La favorita

Por qué deberías verla: si eres fan de los triángulos amorosos (y más si es lésbico) esta es tú película. Un filme de corte histórico y con unas inmensas Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, que estaban sesancionales en el filme de Yorgos Lanthimos.

Dónde está disponible: Disney+

Weekend

Por qué deberías verla: el carácter efímero e intenso de las relaciones actuales, que afecta enormemente al colectivo LGTBI, queda moldeado en el filme delicado Andrew Haigh. Una ventana abierta hacia un amor pasajero.

Dónde está disponible: Filmin

Beginners (Principiantes)

Por qué deberías verla: las personas LGTBI mayores existen y, en muchos casos, se han visto obligadas a esconderse en el armario durante décadas. Un ejemplo es el personaje interpretado por Christopher Plummer, que debía explicar a su familia la necesidad de mostrarse tal cual es.

Dónde está disponible: Netflix

The Normal Heart

Por qué deberías verla: aunque el cine parece superar derroteros como la constante postergación de los estereotipos que enlazan constantemente el sida y el VIH con la homosexualidad, tampoco hay que olvidar el pasado y aprender de él. Una crítica contra la sociedad de los años 80 y su búsqueda de culpabilizar al colectivo del temido cáncer gay, que demuestra una vez más el peligro del estigma, como ha supuesto una vez más el dedo acusador con la propagación de la viruela del mono.

Dónde está disponible: HBO Max

Maurice

Por qué deberías verla: antes de que James Ivory triunfara con su papel como guionista en la oscarizada Call Me By Your Name, el estadounidense trabajaba en este pieza sublime de un amor homosexual protagonizado por Hugh Grant y Simon Callow. Una verdadera delicia, que nos trasladaba a principios del siglo XX.

Dónde está disponible: Filmin

Víctima

Por qué deberías verla: la homofobia interiorizada y la represión de los homosexuales en los años 60 eran aludidas por Basil Dearden, en un filme que muchos señalan como una gran influencia para la aceptación de la homosexualidad en Reino Unido.

Dónde está disponible: Filmin

Swan Song

Por qué deberías verla: Udo Kier visibilizaba en su papel del peluquero gay Pat Pitsenbarger al colectivo LGTBI de edad avanzada, del que muchos parecen haberse olvidado pese a su importancia.

Dónde está disponible: Filmin

Carol

Por qué deberías verla: el amor sáfico entre los personajes interpretados por Cate Blanchett y Rooney Mara en la adaptación de la novela Patricia Highsmith merece ser visto una y otra vez. Un amor en una época repleta de prohibiciones, los años 50, en el que el machismo azotaba la vida de las mujeres.

Dónde está disponible: Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin

Elisa y Marcela

Por qué deberías verla: Isabel Coixet nos traladaba a finales del siglo XIX para darnos a conocer la historia de Elisa y Marcela, dos mujeres valientes e inteligentes que trazaron un plan apra evitar la presión social y las habladurías por su relación sentimental. Una historia de travesismo por amor.

Dónde está disponible: Netflix

/div> Mi tío Frank

Por qué deberías verla: un filme que nos enseña el verdadero significado de la libertad y la familia para gran parte de los miembros del colectivo LGTBI. Un road trip muy emocional. Dónde está disponible: Amazon Prime Video Las aventuras de Priscilla, reina del desierto Por qué deberías verla: obra magna del travestismo cinematográfico, que ha dado la vuelta al mundo. La historia de las drags queen Felicia y Mitzi, y la mujer transexual Benardette, en una intimista road movie del 94. Historia LGTBI. Dónde está disponible: Filmin, Movistar+ y MGM Disobedience Por qué deberías verla: el papel de la religión en las relaciones homosexuales siempre ha sido muy controvertido, puesto que muchas han perseguidos durante siglos a la sociedad queer. La necesidad de que algunas creencias, como el judaímos ultraortodoxo, avance es vista en el filme que nos muestra el amor prohibido de los personajes interpretados por Rachel Weisz y Rachel McAdams. Dónde está disponible: HBO Max Transamérica Por qué deberías verla: el colectivo trans ya tenía un claro referente cinematográfico en 2005 en Transamérica, que elegía sabiamente a Felicity Huffman en el papel principal de una mujer transgénero y la enfrentaba a diversos problemas diarios. Dónde está disponible: HBO Max Retrato de una mujer en llamas Por qué deberías verla: Céline Sciamma volvía a lograr una obra sublime LGTBI en 2019 con un amor lésbico entre una pintora y una aristócrata en 1770. Unos sentimientos que traspasaban fronteras y décadas. Dónde está disponible: RTVE Play Los chicos están bien Por qué deberías verla: la maternidad, las relaciones lésbicas o la bisexualidad eran narradas en el filme protagonizado por Annette Bening, Julianne Moore y Julianne Moore, una tragicomedia familiar hilarante. Dónde está disponible: Movistar+ Llevo tu nombre grabado Por qué deberías verla: el cine LGTBI de Taiwán, Hong Kong o Japón merece un puesto destacable en un continente tan atrasado socialmente y tan conservador como Asia, de donde nos siguen llegando grandes amores gays como el de Bird y Chang. Dónde está disponible: Netflix Moffie Por qué deberías verla: basada en la novela autobiografía de André-Carl Van der Merwe, el filme de Oliver Hermanus señala los problemas a los que los homosexuales se enfrentaban en su cumplimiento del servicio militar obligatorio. Dónde está disponible: Filmin ¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.