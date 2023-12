Las 27 mejores películas de terror del 2023

El buen estado del cine de género de todo el mundo continúa potenciando la llegada de nuevos títulos del terror a los cines y el streaming, en un año en que las productoras Blumhouse, Atomic Monster o A24 han continuando apostando por cineastas consagrados como Ti West, Ari Aster o M. Night Shyamalan.

Si la cosecha de las mejores horror movies de 2022 trajo consigo títulos tan creativos como Barbarian, Bodies Bodies Bodies, El menú, Smile o Black Phone, este año no se ha quedado atrás con algunas de las grandes joyas del cine actual. A continuación, repasamos las mejores películas de terror de 2023, en el que ha tenido cabida toda clase de subgéneros.

'Háblame'

Los youtubers australianos RackaRacka estrenaban este verano una revisión actualizada de las clásicas historias de la ouija a través de la mano de una vidente y el peligro de las redes sociales, que se transformaba en una de las películas de terror más taquilleras de A24.

Sophie Wilde (No sabéis quién soy) interpreta en el filme a Mia, el personaje central de esta película que A24 compraba tras su exitoso desembarco en Sundance y era estrenada en España por Diamond Films. Una actriz que brillaba en el reparto junto a Alexandra Jensen (The Messenger), Joe Bird (Rabbit) y Miranda Otto (trilogía de El señor de los anillos). Sin duda, uno de los mejor títulos de terror del año.

Crítica de Háblame: youtubers, una ouija en forma de mano y las posesiones más aterradoras de A24

trailer háblame trailer háblame

'Pearl'

Con reminiscencias a los clásicos hollywoodienses y al cinemascope, Ti West triunfaba con la segunda entrega de su terrorífica trilogía que concluirá próximamente con MaXXXine. Un título que sorprendía aterrizando directamente en España en el streaming a través de Movistar Plus+, después de que X recibiera elogios del público y la crítica.

Mia Goth repite como protagonista en esta segunda entrega de la trilogía. Un papel en el que interpreta a una aspirante frustrada a actriz, quien a principios de los siglo XX terminaba transformándose en una psicópata. La Dorothy más sangrienta del universo A24.

Mia Goth, sobre el ninguneo al cine de terror en los Oscar 2023: “Es necesario un cambio”

Así es el primer tráiler de 'Pearl', la precuela de 'X' con Mia Goth Así es el primer tráiler de 'Pearl', la precuela de 'X' con Mia Goth

'Terrifier 2'

En 2022, la secuela dirigida por el realizador y experto en efectos especiales Damien Leone traía de vuelta al psicópata Art the Clown (David Howard Thornton), cuyos asesinatos estaban a la altura de los vómitos y los desmayos que causaba en su estreno en EE UU.

Unos meses después, este fenómeno viral aterrizaba en España. Una historia extremadamente gore y protagonizada por la amante del cosplay Sienna (Lauren LaVera) y su hermano pequeño, quienes en la noche de Halloween enfrentaban el retorno del asesino más sanguinario y sobrenatural al condado de Miles.

Terrifier 2: Art the Clown deja a Pennywise como si fuera un aficionado

'Beau tiene miedo'

El oscarizado Joaquin Phoenix protagonizaba recientemente lo nuevo de Ari Aster, el director de Hereditary y Midsommar, quien ya ostenta el título de maestro del cine de terror actual.

En un título a medio camino entre la comedia, el drama psicológico y el terror, Beau tiene miedo recoge la historia de una madre controladora y un hijo que intenta escapar de sus garras. Las paranoias de la vida diaria y las etapas del hombre caracterizaban a un filme que Aster calificaba de "comedia de pesadillas de 4 horas de duración", aunque finalmente perdía una hora por el camino.

Beau tiene miedo: Joaquin Phoenix pasa miedo y asco en la pesadilla ansiolítica de Ari Aster

'Cuando acecha la maldad'

Con más de 110.000 entradas vendidas en Argentina, Cuando acecha la maldad se ha convertido en la película de terror más taquillera en la historia del país latinoamericano. El director Demián Rugna ha vuelto a conquistar a los amantes del cine de género tras Aterrados (2017), la película que ya le situó en el foco mediático y enamoró a Guillermo del Toro.

Su nuevo filme centra la acción en dos hermanos que enfrentan las fuerzas del mal en un contexto rural y siguiendo siete reglas básicas contra los 'embichados', nombre con el que presentan a los endemoniados: no utilizar luz eléctrica, mantenerse alejado de los animales, no emplear armas, no herir a las criaturas, evitar acercar objetos a ellos a los que se adhieran, no mencionar al diablo y no temer a la muerte.

'Hermana Muerte'

Con un guion a cuenta de Jorge Guerricaechevarria -colaborador habitual de Álex de la Iglesia, quien ya trabajaba con Paco Plaza en Quien a hierro mata-, la precuela de Verónica (2017) amplía la historia de Sor Narcisa, la monja ciega protagonizada por Consuelo Trujillo en la película original.

Ahora, Aria Bedmar se introduce en el papel del mismo personaje en su juventud, quien aterriza en el filme de Netflix en un terrorífico convento como maestra de jóvenes en situación de desamparo. Un lugar donde los fenómenos paranormales comenzarán a azotar a una protagonista cuya vida se verá entremezclada con las de las misteriosas Hermana Julia (Maru Valdivielso) y Hermana Socorro (Almudena Amor).

Fecha de estreno y tráiler de Hermana Muerte, la precuela de Verónica aterriza en Netflix

'Piscina infinita'



Mia Goth, la scream queen por antonomasia del cine actual, protagonizaba también este año el nuevo filme de Brandon Cronenberg, el vástago del célebre cineasta y creador de joyas del cine de género como Possesor. Un nuevo filme que aterrizaba en España directamente en Movistar Plus+ y que contaba también entre sus protagonistas con Alexander Skarsgård (True Blood).

Piscina infinita nos traslada al país ficticio de Li Tolqa, donde un escritor y la heredera de un imperio editorial no podían abandonar su hotel debido a la violencia extrema y las leyes rígidas del exterior, pero una excursión inofensiva provoca que enfrenten sus peores miedos. El terror hedonista, la violencia imprudente y los horrores surrealistas de los resort vacacionales quedan al descubierto en este The Withe Lotus macabro.

Piscina infinita: Brandon Cronenberg retuerce el turismo de ricos con un The White Lotus macabro

'Nadie te salvará'

Entre el terror y la sci-fi, Nadie te salvará se transformaba en uno de los títulos más laureados de 2023. Dirigido por Brian Duffield (Espontánea) y protagonizado por Kaitlyn Dever (Súper empollonas), este título recoge una invasión extraterrestre a la Tierra y el posterior enfrentamiento de Brynn, su solitaria protagonista, contra los seres del espacio exterior. Un relato espeluznante creado sin diálogos y con la presentación de un final cocinado a fuego lento.

Final explicado de Nadie te salvará: la invasión extraterrestre que arrasa en el streaming

'Misterio en Venecia'

Tras Asesinato en el Orient Express (2017) y Muerte en el Nilo (2022), Kenneth Branagh se introduce de nuevo en la piel del detective Hércules Poirot.

Esta trilogía basada en las novelas de Agatha Christie, con Branagh también al frente de la dirección, se vuelve en esta ocasión más oscura con un caso en una Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde un invitado a una sesión de espiritismo es asesinado. El elenco coral queda completado con rostros célebres como Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan o Riccardo Scamarcio, entre muchos otros.

Misterio en Venecia, el nuevo caso del detective Hércules Poirot de Kenneth Branagh

'Project Wolf Hunting'

El influjo del cine de terror se ha sumado a los temores epidémicos más profundos de los espectadores convergiendo en metrajes como el título dirigido por el surcoreano Kim Hong-sun (La casa de papel: Corea).

Project Wolf Hunting es un thriller de acción que presenta a una serie de asesinos trasladados en barco a Corea del Norte y vigilados por unos guardias experimentados. Un título que desemboca en una de las obras de ciencia-ficción más sangrientas de los últimos años con la aparición de un Frankenstein inesperado.

Project Wolf Hunting: El viaje en barco más gore del cine actual

'Scream VI'

El gran homenaje a los 25 años de la franquicia slasher y los nueve asesinos tras la máscara de Ghostface llegaba con la sexta entrega, protagonizada de nuevo por las scream queens Jenna Ortega y Melissa Barrera, quienes ya aparecieran en la película anterior.

Este filme hace más evidente que nunca los estragos que causan las masacres de Woodsboro en los supervivientes, salvando la ausencia de Sidney Prescott (Neve Campbell) con nuevos y dementes giros de guion, asesinatos creativos y cameos tan sorprendentes como el de Samara Weaving, quien ya trabajara con los directores de esta entrega, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, en Noche de bodas.

Scream VI: Melissa Barrera y Jenna Ortega utilizan sus mejores armas contra Ghostfac

Tráiler de 'Scream VI' Tráiler de 'Scream VI'

'Renfield'

La revisión más gore e hilarante de Drácula nos ofrecía a Nicolas Cage en el papel de un chupasangres desatado. Sin embargo, el verdadero protagonismo recaía en esta ocasión en Renfield (Nicholas Hoult), el asistente al que pone en problemas constantemente. Tras tres siglos a su servicio, este decide rebelarse y buscar su camino alejado del Príncipe de las Tinieblas, aunque no sabrá por dónde empezar.

Una comedia gamberra dirigida por Chris McKay, al que conocíamos por sus anteriores trabajos tras La guerra del mañana y Batman: La LEGO película.

Nicolas Cage y las cucarachas: el momento más desagradable de su carrera

'El extraño'

Tras su periplo internacional en los festivales de todo el mundo y el reconocimiento de los expertos cinematográficos con galardones en Sundance, el festival SXSW o los Premios Saturn, la ópera prima de la cineasta Chloe Okuno supone un nuevo vistazo al universo de los filmes inspirados en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, como viéramos en otros títulos recientes como La mujer en la ventana (2021).

En su mudanza a una ciudad extranjera junto a su prometido, la actriz Maika Monroe (It follows) conquista en su reflejo de una mujer desquiciada ante la amenaza constante de un vecino del bloque de pisos de enfrente que la vigila. Un retrato perturbador y simple que cuenta también con la presencia de Karl Glusman (Love, Animales Nocturnos) y Burn Gorman (El caballero oscuro, Pacific Rim)

El extraño: Ganas de irse a vivir a Rumanía, no da

'Llaman a la puerta'

El célebre M. Night Shyamalan, creador de universos tan terroríficos como El sexto sentido, El bosque o Tiempo, estrenaba un inquietante filme este año. Llaman a la puerta cuenta la historia de dos padres, interpretados por los actores Jonathan Groff (Mindhunter) y Ben Aldridge (Pennyworth), y su hija pequeña, quienes son atacados en plenas vacaciones en una cabaña en el bosque.

Por su parte, el grupo de villanos se compone de nombres tan reconocibles como Dave Bautista (Ejército de los muertos), Rupert Grint (saga Harry Potter), Nikki Amuka-Bird (Aveneu 5) y Abby Quinn (Torn Hearts), quienes buscan frenar el apocalipsis mediante todas las herramientas a sus disposición. Un sacrificio que podría cambiarlo todo.

Por qué nos gusta tanto Shyamalan cuando no se pasa de listo: de La visita a Llaman a la puerta

Tráiler de 'Llaman a la puerta', la nueva película de M. Night Shyamalan Tráiler de 'Llaman a la puerta', la nueva película de M. Night Shyamalan

'M3Gan'

Dejando el lado el terror elevado, el retorno a las películas palomiteras nos regalaba a la muñeca asesina M3GAN y los bailes más virales de los últimos meses. Dirigida por el neozelandés Gerard Johnstone (Housebound), el filme narra la historia de una ingeniera de una empresa de juguetes robóticos, interpretada por Allison Williams (Déjame salir), responsable de la construcción de una muñeca hiperrealista.

El avance tecnológico que coincide con la inesperada custodia de su sobrina huérfana, a la que da vida la joven actriz Violet McGraw (La maldición de Hill House), hará que esta sea una de las primeras en experimentar con el prototipo diseñado para proteger a los más pequeños de la casa y que escapará pronto de control.

Más que la muñeca del baile viral: M3GAN es un thriller hábil con su lado de petardeo desatado

El estreno de M3GAN, la película de terror de Blumhouse Productions, sorprendía en su estreno el pasado viernes, donde consiguió ese mismo día superar a Avatar 2 en la taquilla norteamericana. El estreno de M3GAN, la película de terror de Blumhouse Productions, sorprendía en su estreno el pasado viernes, donde consiguió ese mismo día superar a Avatar 2 en la taquilla norteamericana.

'Skinamarink'

Entre los fenómenos popularizados a través del boca a boca de las redes sociales encontrábamos a principios de este año Skinamarink. Este filme de metraje encontrado aborda la historia de dos niños que se despiertan en mitad de la noche y descubren que su padre no está, mientras que las ventanas y las puertas de la casa han desaparecido.

Un título experimental que juega con el sentimiento de desesperanza y abandono, y continúa la senda de otros títulos de terror found footage actuales como Maleficio, Broadcast Signal Intrusion o Murder Death Koreatown.

Skinamarink en Filmin: la sugestión y la oscuridad en un aterrador Poltergeist experimental

'Posesión infernal: El despertar'

En un traslado de la cabaña endemoniada a un pequeño apartamento de Los Ángeles, la nueva película de Lee Cronin (Bosque maldito)- quien ya trabajó con Sam Raimi en la antología de terror 50 States of Fright-, supone una secuela de la trilogía original de Posesión infernal y no una continuación del remake de Fede Álvarez.

El despertar es una de las entregas más claustrofóbicas y gore de la saga, que aborda la historia de dos hermanas distanciadas interpretadas por Lily Sullivan (I Met a Girl) y Alyssa Sutherland (La niebla), cuyo reencuentro sufre un contratiempo cuando los demonios empujan a la familia a su peor versión.

Las películas de la saga Posesión infernal, ordenadas de peor a mejor

'Posesión Infernal: El despertar' – Tráiler 'Posesión Infernal: El despertar' – Tráiler

'The Boogeyman'

The Boogeyman respeta al máximo el texto escrito por Stephen King en 1973, pero desaprovecha el potencial de este relato publicado originalmente en la revista Cavalier. No obstante, merece un hueco en esta lista. El foco continúa girando en torno a la superación del duelo ante la muerte de los nuestros, pero el dolor ante la pérdida de los hijos, presente en el escrito de King, se transforma ahora en la tragedia ante el fallecimiento de la matriarca de la familia Harper.

The Boogeyman: El Boogeyman, en su versión Dementor

'Sangrientos dieciséis'



Para los amantes de los slasher con viajes en el tiempo, que encontraban un gran apogeo con el nacimiento de la franquicia Feliz día de tu muerte, de Christopher Landon, Prime Video estrenaba recientemente la segunda película de la directora Nahnatchka Khan (Quizás para siempre).

Con la colaboración también de Blumhouse y la participación en su guion de Jen D'Angelo, detrás de El retorno de las brujas 2, el filme narra la historia de una adolescente que viaja a la noche de Halloween de 1987, donde deberá detener a una aspirante a asesino para salvar la vida de su madre y volver al presente antes de que quede atrapada.

Sangrientos dieciséis (Totally Killer): Marty McFly conoce a Ghostface en este cómico slasher ideal para Halloween

'Efecto nocebo'

Lorcan Finnegan en un cineasta aclamado por su manera de transformar los elementos de la vida cotidiana y familiar en espectáculos visuales, con historias que toman el pulso a la sociedad actual. Con Vivarium (2019), su segunda película tras Without Name (2016), el irlandés demostraba su maestría en la dirección que reitera en su nuevo título, Efecto nocebo.

Entre conjuros y altares paganos, Efecto nocebo nos adentra en el relato de los curanderos filipinos a través de la historia de una diseñadora de moda infantil, interpretada por una espléndida Eva Green, quien acude a acabar con una enfermedad que pondrá patas arriba su vida.

Efecto nocebo: Eva Green sufre las consecuencias de la explotación laboral en Asia

'El club del odio'

Enmarcada dentro del terror social, la ópera prima de Beth de Araújo aterrizaba este mismo año en Filmin para traernos de la mano de Blumhouse una tarde entre amigas que nos acabará poniendo los pelos de punta.

Narrada a través de planos secuencia, El club de odio aborda una reunión de mujeres con ideas afines que es organizada por una maestra de primaria en una parroquia. Un relato que terminará dando la vuelta para mostrarnos el lado más horripilante de estas féminas, mientras enfrentan un pasado que se volverá en su contra.

Planes y precios de Filmin: qué ofrecen las diferentes tarifas de la plataforma

'La monja II'

Después de que la primera entrega se convirtiera en el título más taquillero del ‘warrenverso’, con una recaudación de 365 millones de dólares, la novena película de la saga de Blumhouse trae un nuevo enfrentamiento entre la hermana Irene (Taissa Farmiga) y Valak.

El filme dejaba atrás los problemas criticados de la primera película para regalarnos un estilizado relato que aúna lo mejor de esta franquicia a la que regresa el director Michael Chaves, quien ya dirigiera La Llorona (2019) y Expediente Warren: Obligado por el demonio (2021).

'La monja II' ya tiene fecha de estreno en el streaming: el plato fuerte de este Halloween

'Five Nights at Freddy's'

Blumhouse, creadora de universos como Insidious o Paranormal Activity, también añadía recientemente a su catálogo la adaptación de la saga de videojuegos Five Nights at Freddy’s, conocida por su público como FNAF. El actor Josh Hutcherson (Los juegos del hambre) se introduce en la piel del agente de seguridad Mike Schmidt, quien en sus primeras noches vigilando el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza descubre que unos animatrónicos han cobrado vida.

Todo lo que sabemos de Five Nights at Freddy’s: la adaptación de Blumhouse del videojuego

'El conde'

Entre la fantasía y la comedia, El conde, de Pablo Larraín, acudía también a los elementos propios del cine de terror para contar la historia del dictador chileno Augusto Pinochet, al que convierte inesperadamente en un vampiro escondido en una mansión en ruinas.

Después de doscientos cincuenta años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Un filme delirante en el que el protagonista es interpretado por un brillante Jaime Vadell (Araña).

¿El dictador chileno Augusto Pinochet fue un vampiro? El conde, la sátira de Pablo Larraín para Netflix

'Saw X'

La décima entrega de la franquicia más gore traía de regreso a Tobin Bell como John Kramer, el icónico Jigsaw que tantas pesadillas ha originado y tantos disfraces de Halloween ha inspirado. Ni su muerte en la tercera entrega nos privaba de su retorno como protagonista.

Situada cronológicamente entre las dos primeras entregas de la franquicia Saw, esta décima película, dirigida por el cineasta Kevin Greutert en su retorno a la franquicia, centra la atención en John Kramer. Desesperado y enfermo, el protagonista viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. El inicio de una rabia renovada hacia los demás.

Saw X: después de todo, John Kramer tenía razón

'La mesita del comedor'

Entre los títulos más incomprendidos y desconocidos de este 2023 encontramos la película española La mesita del comedor, una comedia negra en la que una pareja en crisis, quienes acaban de tener un hijo, cometen el peor error de su vida al adquirir un mueble que terminará convirtiéndose en su peor pesadilla. El filme dirigido por Caye Casas (Matar a Dios) es protagonizado por David Pareja y Estefanía de los Santos, y supone uno de los últimos trabajos de la actriz Itziar Castro antes de dejarnos prematuramente este mismo mes.

'Mansión encantada'



Con el recuerdo presente del filme La mansión encantada, protagonizada por Eddie Murphy en 2004, que ahora es recordada por los millennial con cariño a pesar de la caña que recibió el filme en su momento, el director Justin Simien (Queridos blancos) nos ofrece una simpática historia de casas encantadas y expertos espirituales, contando con la presencia Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson o Jamie Lee Curtis. La mejor opción para compartir el terror en familia, en una nueva adaptación de la atracción de Disneyland.

De Mansión encantada a Piratas del Caribe: las películas basadas en atracciones de Disneyland, de menos a más memorable

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.