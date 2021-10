25 documentales imprescindibles que puedes ver en Netflix

Aunque para muchos los documentales han quedado relegados a aquellos programas que emiten en cadenas como La 2 de TVE dirigidos a un target reducido, algunas plataformas como Netflix han conseguido resucitar este formato audiovisual con algunas de sus grandes producciones. Ya sea que con contenido original o comprando la distribución de algunos títulos, el servicio de streaming ha demostrado su valía en el lanzamiento de true crimes, críticas sociales o piezas ingeniosas que han enganchado a los suscriptores.

A continuación, una muestra de 25 documentales que han sido muy bien recibidos por el público y la crítica estos años.

Lo que el pulpo me enseñó

El largometraje de Pippa Ehrlich y James Reed conseguía alzarse con una estatuilla dorada en los Premios Oscar de 2020. Los sudafricanos escribían, dirigían y protagonizaban este filme para Netflix, donde se relata la amistad entre ellos y un pulpo que vive en un bosque de algas. Una relación en la que aprenderán nuevas cosas de este extraño animal, mientras este comparte los misterios de su mundo.

Muchos hijos, un mono y un castillo

El documental de Gustavo Salmerón era adquirido por la plataforma después de su éxito en los Premios Goya 2017, el Festival de Karlovy Vary y el Hamptons International Film Festival. Una comedia familiar que plasma los sueños de niña de Julita Salmerón, que se han hecho realidad con los años: muchos hijos, un mono y un castillo. Cuando su hijo menor se entera que esta ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, ambos emprenderán una divertida búsqueda entre los objetos más extraños que la matriarca mantiene guardados.

Dentro del volcán

El documental de Werner Herzog es de plena actualidad después de la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, que se iniciaba el pasado 19 de septiembre y aún continúa azotando a la isla canaria. En 2016, el cineasta alemán y el vulcanólogo Clive Oppenheimer visitaban varios de los volcanes activos alrededor del mundo, algunos de los más conocidos situados en Indonesia, Etiopía, Islandia y Corea del Norte. Una forma ideal de establecer la compleja conexión entre la población de la gente que vive a su alrededor y estos gigantes de lava.

El silencio de los otros

Han pasado más de 70 años desde el final de la Guerra Civil de España, pero todavía hay gente que no puede dejar de lado el daño provocado. Los directores Almudena Carracedo y Robert Bahar dan voz a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista en el avance de la “querella argentina”, iniciada junto al apoyo del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Una denuncia para investigar como genocidio y crímenes de lesa humanidad los actos cometidos durante la dictadura franquista. Netflix añadía a su catálogo el documental después de su estreno en salas y los reconocimientos en Berlín y los Goya.

Desenterrando Sad Hill

España se transformaba en los años 60 y 70 en escenario de algunos de los mejores Spaghetti Western. Más allá del legado de Almería- donde a día de hoy puede visitarse en el parque temático Western Leone-, otros lugares como Burgos también conseguirían llamar la atención de algunos de los cineastas más icónicos. De esta forma, Sergio Leone rodaba el final de El bueno, el feo y el malo entre las localidades de Contreras y Santo Domingo de Silos. 50 años después, el cementerio ficticio de Sad Hill es reconstruido en un documental con intervenciones de Ennio Morricone y Clint Eastwood.

Dime quién soy

Documental original de Netflix en el que Alex Lewis relata cómo construyó su mundo a través de los recuerdos de su propio hermano gemelo, después de que perdiera la memoria a los 18 años. Sin embargo, su hermano decidió ocultarle un secreto traumático de su infancia, que ambos deben enfrentar décadas después.

El caso Wanninkhof-Carabantes



El asesinato de la joven de 19 años Rocío Wanninkhof dejaba a España en vilo en 1999. Pronto, la ex pareja de su madre Dolores Vázquez sería acusada de este crimen, sin pruebas sólidas y una multitud de incongruencias. No sería hasta 2003 cuando la aparición del cadáver de Sonia Carabantes implicaría a Tony King, y destaparía que la muerte de Wanninkhof también había sido su responsabilidad. Un caso que demostraría la incompetencia de la justicia española y sacaba a relucir el lado más oscuro de la opinión pública.

Ícaro

El documental de Bryan Fogel lograba un Oscar en 2017 para Netflix. Un ciclista estadounidense y el científico ruso Grigory Rodchenkov destapaban así una trama de dopaje, que el Gobierno de Putin había intentando silenciar por todos los medios. Un filme que sacaría a la luz un escándalo internacional y que tendría como consecuencia la prohibición de que Rusia pudiera competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur en 2018.

El dilema de las redes sociales

Facebook acusaba de sensacionalismo en 2020 al documental de Jeff Orlowski, que examinaba las consecuencias de nuestra vida en las redes sociales. Un filme que mostraba las prácticas cuestionables detrás de su funcionamiento y achacaba su relación con la problemática a la desinformación, la adicción, el deterioro de la salud mental y la motivación de actos violentos. ¿Ponen en riesgo las máquinas y la inteligencia artificial la verdad y la democracia? Una premisa digna de cuestionarse.

El caso Watt: El padre homicida

Con el documental de Jenny Popplewell, Netflix demostraba una vez más un alarde de creatividad en la construcción de sus true crimes, donde una investigación hacía seguimiento al femicidio perpetrado por Chris Watts, también conocido como el monstruo de Denver, quien asesinaba a su mujer y a sus dos hijas pequeñas. Un caso en el que pasaría muy pronto de ser inocente a verdugo, después de numerosas incongruencias en su versión.

Jim y Andy

El actor Jim Carrey adoptaba la personalidad del cómico Andy Kaufman en la película de 1999 Man on the Moon, de Milos Forman. Este documental se introduce en las bambalinas de esta producción, para recuperar las más de 100 horas rodadas en esta transformación y los vídeos grabados por la ex novia de Andy, Lynne Margulies y el guionista Bob Zmuda. El filme conseguiría grandes alabanzas por parte del público y la crítica, y haría ganar un Globo de Oro al protagonista.

The Dawn Wall

El secuestro en Kirguistán y la pérdida del dedo índice de su mano izquierda en un accidente con una sierra afectarían la vida personal y laboral del célebre escalador estadounidense Tommy Caldwell. Lejos de amedrentarse, este se adaptaría a su nueva situación y escalaría junto a Kevin Jorgeson 900 metros en escalada libre de la legendaría roca Dawn Wall de El Capitan. Un documental que recoge esta empresa y que forma parte de otras producciones en las que Caldwell ha sido partícipe recientemente, como Progression y Free Solo.

One of Us

El éxito de la serie de ficción Unorthodox en Netflix en 2020 ponía en relieve el papel de los jóvenes en la opresiva comunidad jasídica, una congregación judía ortodoxa. Tres neoyorquinos intentan escapar del yugo de esta en el documental de Heidi Ewing y Rachel Grady, donde los traumas y la crítica contra la condena social hacia la gente que escapa están muy presentes.

The Death and Life of Marsha P. Johnson

La activista transexual Marsha P. Johnson es una de las grandes responsables de los avances de la comunidad LGTBI en todo el mundo. Pese a ello, muchos desconocen la trágica historia de una mujer que aparecía muerta de forma misteriosa en el Río Hudson de Nueva York en 1992. David France (Bienvenidos a Chechenia) se adentra en la historia de su posible asesinato, que siempre fue certificado por la policía como un suicidio. Una reconstrucción de los hechos que pondrá en entredicho todo lo que se sabía hasta el momento.

Hongos fantásticos

Unos simples hongos nunca habían dado tanto juego. El documental de Louie Schwartzberg (Alas de la vida) expone las propiedades curativas de estos organismos a través de diversos expertos en la materia. Entre la magia, la ciencia y la epicidad, el largometraje puede resultar muy instructivo para muchos de los telespectadores.

Buen viaje: Aventuras psicodélicas

El realizador Donick Cary trata de forma cómica el mundo de los alucinógenos, a través de las historias de varios famosos y el apoyo de animaciones e ilustraciones que narran los viajes psicodélicos. Un filme que cuenta con la presencia de Rosie Pérez, Adam Scott, Sarah Silverman, Sting, Ben Stiller o la fallecida Carrie Fisher, y aporta algunos consejos relevantes: de no conducir bajos sus los efectos de las drogas a no mirarse en el espejo, pasando por evitar el consumo con gente desconocida.

Three Identical Strangers

Netflix también es la encargada de la distribución del cautivador y rompedor documental de Tim Wardle, que se hace eco de la historia de tres desconocidos en la Nueva York de 1980, quienes descubren por accidente que son trillizos separados al nacer. La reunión hilarante hará que salten a la fama internacional, pero también despertará un secreto trágico dormido durante décadas.

Un océano plástico

Pese a que cada vez es mayor la concienciación sobre el impacto del ser humano es en el medio ambiente, para muchos aún una imagen vale más que mil palabras. Por ello, el cineasta Craig Leeson se sumerge en los océanos para llevar a cabo un estudio de cómo afectan los residuos plásticos en los diferentes ecosistemas marinos. El documental cuenta con declaraciones del ex presidente de EE.UU. Barack Obama, el aventurero Ben Fogle y la bióloga Sylvia Earle.

Enmienda XIII

La directora, guionista, productora y actriz estadounidense Ava DuVernay estrenaba en Netflix en 2016 Enmienda XIII (13th). En esta película diversos expertos, activistas y políticos hacen un análisis en profundidad de la criminalización de los afroamericanos en Estados Unidos y el papel de las cárceles norteamericanas en este conflicto.

La extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos

Ian Bonhôte y Peter Ettedgui (directores de McQueen) hacen reflexionar al espectador a través de las intervenciones de algunos deportistas de élite y expertos en los Juegos Paralímpicos. Unas competiciones que causan un impacto beneficioso en la manera en la que el mundo ve la diversidad funcional. El documental cuenta con la participación de los corredores Tatyana McFadden y Jonnie Peacock, la esgrimista Bebe Vio Beatrice o el saltador Jean Baptiste Alaize.

Disclosure: ser trans en Hollywood

La representación de los personajes transexuales en el celuloide siempre ha sido un asunto complejo. La falta de visibilidad en la industria del cine norteamericano es desde sus inicios un problema grave, que ahora es recogida en el documental de Netflix Disclosure: Ser trans en Hollywood. Con aparición de intérpretes como Laverne Cox (Orange is the new black), Bianca Leigh (Transamérica), Jen Richards (La señora Fletcher), Candis Cayne (The magicians) o Elliot Fletcher (Shameless), así como de la realizadora Lilly Wachowski (Matrix), todos ellos repasan la compleja historia del colectivo trans en Hollywood.

Nacido en Gaza

Bajo la dirección de Hernán Zin (2020) y la producción del periodista Jon Sistiaga, el documental premiado en los Goya está rodado en pleno ataque israelí contra la franja de Gaza, entre julio y agosto de 2014. Un filme que sigue la vida de diez niños entre las bombas diarias y su fortaleza para superar los horrores de la guerra, en un intento de normalizar todo lo que les rodea.

Schumacher

Para los seguidores de la Fórmula 1, la trágica historia de Michael Schumacher continúa siendo uno de uno de los capítulos más dolorosos del automovilismo. El piloto alemán, ganador de siete mundiales de F1, sufría en 2013 un grave accidente mientras practicaba esquí en una estación francesa en Los Alpes. Una severa lesión en la cabeza le afectaría y desde entonces nadie ha sabido demasiado sobre su estado de salud. El documental cuenta ahora con grabaciones privadas de la familia Schumacher, escenas de las carreras de F1 y numerosas entrevistas, en un repaso a la exitosa trayectoria de este.

American Factory

El sueño americano es recogido a través del documental premiado en los Oscar de 2019, que narra la apertura de una antigua fábrica de General Motors en Ohio (EE.UU.) por parte de un multimillonario de origen chino. Una forma de recuperar los puestos perdidos después de la recesión y que causaría un choque cultural importante en el modelo de negocio: escasas medidas de seguridad en el trabajo, salario bajo, amenazas en automatizar el proceso de producción... Las confrontaciones provocarían que la empresa hiciera agua por todas partes.

Abducted in Plain Sight



El influjo de un psociópata en una familia mormona, en el Idaho de 1974, es el eje del documental de Skye Borgman (Juicios mediáticos). Este hombre secuestraría a su joven vecina de 12 años hasta en dos ocasiones, mientras los demás caerían rendidos a sus pies. Terrorífico el relato de los inocentes Broberg.

