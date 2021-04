‘22 vs. Earth’: Disney+ estrenará el corto-precuela de ‘Soul’

Esta noche son los Oscar 2021, y Soul parte como favorita a llevarse el premio a Mejor película de animación. La nueva producción de Pixar se saltó por primera vez los cines para llegar a Disney+ el pasado 25 de diciembre, y a pesar de este abandono de la distribución tradicional consiguió convertirse en una obra de lo más aplaudida y comentada. No es de extrañar, por tanto, que Pixar quiera seguir sacando rédito de ella, y a falta de secuela oficial (no muy probable en un horizonte marcado por las historias originales), el estudio ha desarrollado a toda prisa un cortometraje que sirva de precuela para Soul. Su título es 22 vs. Earth (o 22 contra el mundo).

El corto narraría qué ocurrió antes del fallecimiento de Joe Gardner y su llegada al Gran Antes, donde descubre cómo un batallón de entes llamados Jerry adiestran a varias almas antes de su salto a la Tierra. Entre estas almas destacaba 22, y no precisamente por sus ganas de llegar al mundo; de hecho no tenía ningún interés en vivir, y en esta línea profundizará 22 vs. Earth. El personaje al que pone voz Tina Fey intentará liderar una rebelión contra los Jerry, junto a cinco nuevas almas a quienes intenta contagiar su rechazo a cumplir la misión. Kevin Nolting, veterano de Pixar con 20 años a sus espaldas (ha trabajado en grandes clásicos del estudio como Buscando a Nemo, Del revés o Up) es el director de este cortometraje, que verá la luz en Disney+.

Logo de '22 vs. Earth'

“Fue una oportunidad para explorar algunas de las preguntas que teníamos sobre por qué 22 era un personaje tan cínico. Como persona bastante cínica, pensé que era el material perfecto para mí”, declara Nolting para Deadline. “Son las nuevas almas lo que hacen que el corto sea tan divertido: el contraste de su inocencia pura y su entusiasmo con las deprimentes expectativas de 22. Las otras almas son lo que 22 era antes de tomar otro camino: pizarras en blanco, puramente inocentes que deben ser guiadas hacia el portal terrestre. 22 ve un hueco en eso e intenta inculcarles su forma de pensar”.

22 vs. Earth llega al streaming este 30 de abril.