22 películas que deberías haber visto antes de que acabe 2022

Ha sido un año de misterios sin resolver, de enamoramientos no siempre del todo correctos, de la lucha por la vida rural, del metaverso, del resurgir de las películas de animación y del renacer de iconos del cine y la música del siglo XX. A veces resulta difícil seguirle el ritmo a la industria y son muchos los títulos que, al final del año, acaban pasando desapercibidos o a la eterna lista de películas pendientes.

Por ello, a pocos días de finalizar el año y tras escoger las mejores películas de 2022 según CINEMANÍA, te presentamos los 22 filmes que deberías haber visto antes de acabar el año.

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Votada como la mejor película de 2022 según CINEMANÍA, la obra de Paul Thomas Anderson es una oda al amor de juventud, difícil, intenso y tan bonito como desgarrador y complicado. 2 horas y 13 min. de una historia imperfectamente romántica.

Alcarràs (Carla Simón)

Sobre aquellas historias que están a la vista pero que la gente prefiere no ver trata Alcarràs. Sobre la lucha, por los melocotones y paraguayos, por nuestros derechos, por nuestra vida, nuestro sustento y nuestras tradiciones. No ha conseguido alzarse como nominada a película internacional en los Oscar, pero poca falta le hace para ser uno de los filmes imprescindibles de 2022.

Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan, Daniel Scheinert)

El multiverso está de moda, pero esto no es Marvel, ni falta que le hace. Los Daniels apostaron y ganaron. Entre artes marciales, risas y melodrama, la historia de Evelyn (Michelle Yeoh) da una vuelta de tuerca a las narraciones sobre la alteración del espacio-tiempo en una película que, ya a final de año, podemos volver a afirmar que "verdaderamente lo es todo".

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson)

En 2019, Rian Johnson trajo de vuelta el 'whodunnit' a lo Agatha Christie y ya entonces supimos que Benoit Blanc había llegado para quedarse. A pesar de haberse estrenado en Netflix una semana antes del fin de año, con su traje de baño a rayas, su humor incómodo y sus dotes para la deducción, el nuevo caso del detective interpretado por Daniel Craig ha demostrado que esta saga de asesinatos ha llegado para quedarse.

La peor persona del mundo (Joachim Trier)

Nadie nos avisó de que, con el final de los años 20, llegarían nuevas responsabilidades adultas y un gran abismo existencial. Necesitábamos más historias sobre el miedo y la deriva en la que nos sumergimos al cumplir los 30. Una búsqueda del amor que nunca será como soñamos.

Pacifiction (Albert Serra)

"Como nos sucede frente a una obra impresionista, al contemplarla tan solo adivinamos las líneas maestras de la imagen, que permanecen reducidas a su esencia y diluidas por una mezcla cromática casi sobrenatural que bien podría haber sido inspirada en Gauguin", escribíamos en CINEMANÍA. Ese es el cine de Albert Serra, sobre el poscolonialismo, la guerra y la política, en una pintura que dista mucho del clasicismo de Carracci.

Mantícora (Carlos Vermut)

Entre videojuegos, deseos sexuales, tormentos del pasado y y una falsa sensación de felicidad, se encuentra la historia de amor de Diana (Zoe Stein) y Julián (Nacho Sánchez). De entre las películas españolas de este año, Mantícora se alza como "la firme candidata a ser la mejor película española menos fácil de recomendar".

As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

Galicia, Sorogoyen e Isabel Peña y la historia de una pareja francesa que decidió iniciar una nueva vida en una aldea española. As bestas es tensión, es thriller rural, es la lucha de un matrimonio por un proyecto de vida, por su hogar, por mantener aquello que han conseguido crear contra aquellos que se ven en el derecho de arrebatárselo.

Red Rocket (Sean Baker)

Porque nada es blanco o negro y porque la historia de seducción entre una estrella porno venida a menos y una joven de casi 18 años puede ser bonita aunque incorrecta. De aquellos filmes que despiertan la contradicción entre lo moralmente correcto y lo que sentimos, Baker nos incomoda y, en su provocación, nos hace partícipes de la narración.

Armageddon Time (James Gray)

Los años 80, el racismo y el elitismo de una década en la que se creía que tener estudios era sinónimo de éxito son los protagonistas de este filme de James Gray que, capitaneado por el joven actor Michael Banks Repeta (y apoyado por los siempre magistrales Anne Hathaway y Anthony Hopkins), narra la perdida de la inocencia que conlleva enfrentarse a la realidad.

Aftersun (Charlotte Wells)

Quizá los recuerdos son reales, pero los sentimientos que se les asocian puede cambiar a lo largo del tiempo. A través de la historia de un padre y su hija y un verano que fue (o al menos pareció) idílico, Wells reflexiona sobre la melancolía y la contradicción de hacerse mayor y descubrir que las personas nunca fueron como pensamos que eran 20 años atrás.

Argentina, 1985 (Santiago Mitre)

La historia del fiscal Julio Strassera (Ricardo Darín) inicia su narración con el histórico Juicio de las Juntas. El filme de Mitre ganó las 5 estrellas de CINEMANÍA en su estreno por ser "un clásico instantáneo que ajusta cuentas con la desmemoria colectiva a través de interpretaciones impecables y escenas imperecederas".

Blonde (Andrew Dominik)

A Andrew Dominik o le amas o le odias. A Ana de Armas es imposible no amarla. El anuncio de la nominación a Mejor actriz en los Oscar no fue una sorpresa, y menos tras la ovación recibida por su interpretación del personaje que fue Marilyn en el festival de Venecia. La película tendrá sus detractores, pero el trabajo de la joven actriz no puede (ni debe) pasar desapercibido.

Belle (Mamoru Hosoda)

Presentar Belle como el retelling de La Bella y la Bestia en versión realidad virtual sería solo el principio. el filme de animación de Hosoda juega con esa premisa para adentrarnos en un mundo en el que los problemas humanos contrastan con la falsa felicidad de un mundo de videojuegos en el que las apariencias pocas veces concuerdan con la realidad.

Apolo 10 ½ (Richard Linklater)

La misión lunar Apolo de 1969 sirve de telón de fondo para una revisión de la infancia en la que la nostalgia se convierte en la protagonista indiscutible. Un ejercicio de memoria y reflexión que solo podía darnos aquel que consiguió removernos con la historia de amor de Celine y Jesse en Antes del amanecer.

Compartimento nº 6 (Juho Kuosmanen)

Precisamente, heredera de aquellos diálogos interminables es la película de Kuosmanen. Tal y como afirmamos en su momento, "la seductora disparidad de opiniones entre Jesse y Céline en Antes del amanecer es una broma comparada con el choque frontal de caracteres entre estos dos personajes".

El hombre del norte (Robert Eggers)

"Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjölnir". Eggers relata la historia de una venganza, de un príncipe heredero que, tras huir de su reino, hará lo posible por recuperar aquello que un día fue de su padre, el rey. Una lucha por el trono comandada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke y Willem Dafoe.

La hija oscura (Maggie Gyllenhaal)

Maggie Gyllenhaal debuta como directora y demuestra que a la industria cinematográfica todavía le queda mucho por ver. Apoyado en un reparto extraordinario con Olivia Colman, Dakota Johnson y Jessie Buckley a la cabeza, lo que parecían unas tranquilas vacaciones en la playa se convierte en un thriller de obsesión y recuerdos del pasado en el que la maternidad puede llegar a convertirse en una condena.

El menú (Mark Mylod)

Ralph Fiennes, Nicholas Hoult y Anya Taylor-Joy (nominada al Globo de Oro a Mejor actriz) protagonizan este thriller culinario en el que la gastronomía se convierte en pesadilla. Personajes desequilibrados y obsesivos demuestran, en mitad de una cena en un restaurante de lujo, el absurdo de una sociedad que se mueve exclusivamente por las apariencias.

Cinco lobitos (Alauda Ruiz de Azúa)

El miedo a la maternidad es algo de lo que todavía no se habla suficiente. El no saber si se está preparada, si se podrá salir adelante, si se ha tomado la decisión correcta o si se puede compaginar el ser madre con ser mujer. El primer largo de Alauda Ruiz de Azúa destaca por su delicadeza, sutileza y por el realismo de lo que conlleva ser madre y descubrir lo que es estar al otro lado de la balanza entre ser madre y ser hija.

Elvis (Baz Luhrmann)

Fue el renacer de Elvis, pero también el (re)descubrimiento de Austin Butler, quien se ha posicionado como uno de los actores promesa de 2022. ¿Se trata de un biopic? Sí, pero uno de esos al estilo Baz Luhrmann y con el foco en la relación del icónico cantante con su manager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).

Avatar 2: El sentido del agua (James Cameron)

Hemos esperado 13 años para ver cómo continuaba la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Ney'tiri (Zoe Saldaña) y, a pesar de que lleve pocos días en las salas de cine, sabemos que será una de las películas más recordadas de 2022. El 3D, los 48 fotogramas por segundo (FPS), su rodaje bajo el agua... Todo ha sido dicho y analizado, por lo que solo nos queda disfrutarla.

