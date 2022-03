"20 pavos a que no se disculpa": así fue la espontánea apuesta de Rami Malek tras el bofetón de Will Smith

En la gala de los Oscar 2022 pasaron muchas, muchísimas cosas. Pero quizá ninguna armó tanto revuelo como el sonado bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock después de que este hiciese un chiste con la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. A la altura del no-Oscar de La La Land en 2016, fue un momento de absoluto shock para todos. O casi todos.

Y es que mientras medio Dolby Theatre aún se recuperaba del golpe con Chris Rock, entre filas se empezaba a maquinar una curiosa apuesta. ¿Pediría perdón Will Smith después del bofetón que había interrumpido la gala y dejado a todos de piedra? En ese momento era difícil de saberlo, pues ni siquiera se sabía con total certeza si el actor de Men in Black ganaría el Oscar, por lo que la posibilidad de que pidiese perdón inmediatamente también se antojaba remota.

Pero no fue así para Rami Malek, que no tardó en plantear la apuesta tras ver el bofetón: "20 pavos a que no se disculpa", clamaba el actor que hace tan solo dos años se había alzado con el Oscar gracias a su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Una apuesta arriesgada no tanto por el dinero sino porque dados los hechos era de esperar que Smith terminase reculando, como terminó sucediendo.

El problema es que para entonces Malek ya había puesto en juego sus veinte dólares, porque hubo otra persona más. Patrick Whitesell, presidente ejecutivo de la agencia de talentos Endeavour, ya la había aceptado: "20 pavos a que sí lo hace", le había respondido al que diera vida al último villano de James Bond en Sin tiempo para morir.

Y el resto es historia, porque al final Will Smith terminó ganando el Oscar a mejor actor protagonista como hiciera el propio Malek, y terminó disculpándose en su discurso de agradecimiento. No ante Chris Rock, cosa que haría más tarde, pero sí ante la Academia y todo el público desplazado al Dolby Theatre de Los Ángeles para ver los Oscar. ¿Qué hubiera hecho el bueno de Will de enterarse que Malek estaba jugando con él a sus espaldas?

