12 actores extranjeros que hablan español: de Freddie Highmore a Will Smith

Freddie Highmore ha sorprendido en su viaje a España con el excelente manejo del castellano que el británico posee. Algo que no es nuevo para los que han seguido la carrera del protagonista de The Good Doctor. El actor promociona estos días Way Down, el nuevo atraco al Banco de España dirigido por Jaume Balagueró (REC), para lo que se está paseando por los platós de televisión sin necesidad de traductor.

Si bien es cierto, Highmore se interesaba muy joven en nuestro idioma y estudiaba Filología Española y Árabe en la Universidad de Cambridge. Un tiempo después, el intérprete vivió en Madrid perfeccionando su castellano, mientras trabajaba como traductor de textos en un bufete de abogados. Durante esta época, Highmore llegaría a inventarse incluso que tenía una abuela gallega debido a su gran integración entre los autóctonos.

Este es tan solo uno de los actores internacionales que han dejado atónitos a los espectadores después de hablar fluidamente el español. En esta lista encontramos desde estrellas internacionales como Gwyneth Paltrow- y su intercambio estudiantil en Talavera de la Reina (Toledo)- a Viggo Mortensen, Will Smith, Zoe Saldana o Natalie Portman. Echa un vistazo a la galería en estas líneas, donde descubrirás a los 12 actores extranjeros que también controlan el castellano.

Muchos actores de Hollywood son conscientes de la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos, y cada vez son más los que chapurrean unas cuantas frases en castellano. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido?

