10 películas y series que tienes que ver si vas a jugar a 'Elden Ring'

Tratándose de un juego de From Software, los creadores de la saga Souls, Bloodborne y Sekiro, ya sabemos qué podemos esperar de Elden Ring: dificultad extrema pero honorable, argumento críptico y elíptico y una ambientación de fantasía decadente llena de pesimismo existencial. Pero si, además, este nuevo programa cuenta con George R. R. Martin echando una mano en el argumento, ¿qué extraemos? Exacto: que aquí va a morir hasta el apuntador.

La combinación letal del director Hidetaka Miyazaki (siempre experto en traumatizar a su público) y del autor literario de Juego de tronos (siempre experto, etcétera) promete darle pesadillas a granel a los jugones del mundo. Así pues, necesitamos ponernos en situación frente a lo que se viene encima… y el cine y la TV acuden en nuestra ayuda.

Porque, aunque suene raro, el imaginario de From Software no nace necesariamente de un odio profundo hacia el mundo y la vida, sino también de referencias compartidas con películas y series como las que os mostramos a continuación. Verlas no te ayudará a morir menos veces durante tu odisea para hacerte con el poder del Círculo de Elden, pero sí a tomártelo con más filosofía.

'El Caballero Verde' (David Lowery, 2021)

Seguramente, esta versión sui generis de la leyenda artúrica es una de las experiencias cinematográficas más similares a jugar a un juego de From. No lo decimos solo por esa visión a la vez sórdida y fascinante de la Edad Media, sino también porque es perfectamente posible no enterarse de nada de lo que ocurre en sus imágenes, y, sin embargo, verse irreversiblemente atrapado por estas.

'Berserk: La edad dorada' (Toshiyuki Kubooka, 2012-2013)

Sin los cómics del fallecido Kentaro Miura, el universo de From Software y el género 'soulsborne' en general no serían lo mismo. Y, dado que los fans del mangaka no se ponen de acuerdo para sentenciar cuál de sus adaptaciones le hace justicia, nosotros nos quedamos con esta trilogía de largometrajes que, al menos hasta cierto punto, logró transmitir la sanguinolenta brutalidad del original adaptando uno de sus arcos argumentales clave.

'La noche del fin de los tiempos' (Philip Gelatt, Morgan Galen King, 2021)

Entre las influencias citadas por Miyazaki, la deconstrucción de la espada y brujería clásica a cargo de escritores como Michael Moorcock o Gene Wolfe tiene un espacio capital. Así pues, esta salvajada animada es una de las experiencias fílmicas más parecidas a jugar a un juego como Elden Ring, gracias a dichos referentes. A los antihéroes que se mueven por su mundo de decadencia y corrupción nadie les dice aquello de "git gud", pero debería.

'Qué difícil es ser un dios' (Aleksei German, 2013)

En el mundillo gamer, los 'talifanes' de From Software recuerdan muchas veces a los entusiastas del cine de autor. Por ello, ya tardan en ver esta obra maestra que combina ambos territorios, adaptando la novela de los hermanos Strugatski sobre un planeta atrapado en el medievo sin que el rigor fílmico quede en ella reñido con lo cochino, lo supurante y lo grotesco. Ni tampoco con un guion tan lleno de elipsis que hasta Miyazaki lo encontraría difícil de seguir.

'The Witcher' (serie, 2019-...)

¿Oís eso? Son los 'talifanes' de los que hablábamos antes preparándose para arrancarnos los higadillos, puesto que, antes de vestir los músculos de Henry Cavill, Geralt de Rivia protagonizó una aclamada trilogía de juegos. Pero, seamos sinceros, las andanzas del Brujo comparten con los juegos de From su acercamiento cínico y violento a la fantasía, aunque a los héroes del estudio japonés nadie les cante canciones pegadizas cuando salen vivos (ejem…) de una aventura.

'Solomon Kane' (M. J. Bassett, 2009)

Más allá de Dark Souls, sus dragones y sus ruinas, el mundo de Bloodborne también forma parte del imaginario de From Software. Y esta película, que llevó al cine al cazador de brujas creado por Robert E. Howard (el papá literario de Conan) nos deja claro que su talante adusto y sus roces con las fuerzas del Averno harían que Solomon (James Purefoy) encajase como uno más en la siniestra ciudad de Yarnham.

'El cuento de los cuentos' (Matteo Garrone, 2015)

Aunque el jugador nunca llegue a verlas, las intrigas palaciegas son un componente crucial para el trasfondo de un 'soulsborne'. Algo que esta película nos recuerda evocando el sabor a carne cruda de los relatos tradicionales. Con su lujosa puesta en escena y su fantástico reparto (Salma Hayek, Toby Jones, Vincent Cassel…), El cuento de los cuentos tiene la ventaja, además, de que no te hará hincharte a examinar objetos para descubrir de qué va el rollo.

'Hansel y Gretel: Cazadores de brujas' (Tommy Wirkola, 2013)

Dejémonos de intensidades por un momento y reconozcamos que, en los juegos de From, también hay humor. Humor cafre y con sabor a bilis, sí, pero lo hay. Por ello, recomendamos esta secuela ultraviolenta del cuento de los hermanos Grimm, una película infravaloradísima en su estreno que merece una recuperación inmediata. Total, entre un frasco de Estus y una dosis de insulina (secuelas de vivir en una casita de chocolate) no hay tanta diferencia.

'El señor de los anillos' (Peter Jackson, 2001-2003)

Además de su amor por la sangre y el exterminio, ¿qué tienen en común Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin? Pues que ambos son fans de Tolkien y su Tierra Media, a la cual siempre tienen presente… para subvertir sus conceptos de forma truculenta. Si revisas la trilogía de Peter Jackson, podrás encontrar dichos puntos en común, hacer memoria para la futura serie de Amazon y, de paso, darte un respiro visitando los pagos de esa fantasía donde aún existen los finales felices.

'Juego de tronos' (serie, 2011-2019)

Sí: el final nos dejó a todos con cara de tontos. Y, sí: a estas alturas, tenemos cada vez menos esperanzas de que Martin termine su saga Canción de hielo y fuego. Pero la colaboración del escritor con Hidetaka Miyazaki hace inevitable mencionar la serie que ha convertido la fantasía en parte del mainstream contemporáneo: por mucho que vayan de malotes, los habitantes de Poniente estarían tan perdidos como nosotros en Lordran, Drangleic, Lothric o cualquier otro de los mundos de From. Bueno, Arya a lo mejor sí.