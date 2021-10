10 películas de terror para niños en Netflix, Disney+ y otras plataformas

La importación de Halloween en España ha permitido con los años un aumento del gusto por esta festividad y el incremento considerable de filmes donde las calabazas y los disfraces están muy presentes. De esta forma, los servicios de streaming cuentan con numerosas películas reivindicables para que los más pequeños puedan disfrutar el 31 de octubre: de Casper a El retorno de las brujas.

En CINEMANÍA elaboramos un listado con 10 filmes para iniciar a los más pequeños de la casa en el género de las brujas, los fantasmas y las casas encantadas.

Los Muppets en Haunted Mansion

Disponible en Disney+

A medio camino entre el mediometraje y el largometraje, la Casa del Ratón Mickey Mouse ha estrenado estos días en su plataforma un nuevo especial de Halloween de Los Teleñecos. El Gran Gonzo acepta el gran desafío de su vida, que es pasar el 31 de octubre en el lugar más aterrador del planeta: Haunted Masion. Pepe y el Rey Gamba acompañan a este en la divertida comedia musical, que reunirá a todos con la rana Gustavo y el resto de icónicos personajes creados por Jim Henson, entre fantasmas y aventuras terroríficas.

Casper

Disponible en Netflix, Filmin y Movistar+

El conocido fantasma del cine y la TV alcazaba su apogeo con el filme de Brad Silberling de 1995. Protagonizada por Bill Pullman, Christina Ricci y Eric Idle, entre otros, el filme se centraba en la mansión en la que cuatro fantasmas habitaban: Látigo, Tufo, Gordy y su sobrino Casper. Los tres primeros totalmente en contra de la presencia de los mortales. Sin embargo, la llegada de la adolescente Kat y su padre Harvey ponía la vida de todos patas arriba.

Hotel Transilvania

Disponible en Netflix

El Hotel Transilvania abría las puertas de la franquicia en 2012, donde Mavis vivía en este emplazamiento lujoso creado para proteger a los monstruos de los seres humanos. A punto de cumplir 118 años, el padre de Mavis (Drácula) celebraba una fiesta a la que acudían los mejores amigos de la familia: de La Momia a Frankenstein. Sin embargo, en esta también se colaba un hombre que terminaba enamorándose de la joven. Como curiosidad: la versión original contaba con las voces de Adam Sandler, Selena Gomez y Steve Buscemi.

Coco

Disponible en Disney+

Ganadora de dos premios Oscar a mejor largometraje de animación y mejor canción (Recuérdame) en 2017, la película de Pixar se adentraba de lleno en la festividad de Halloween en México. Las costumbres del país latinoamericano se entremezclan en este filme de animación con el viaje del pequeño Miguel a la Tierra de los Muertos, donde conocerá el verdadero legado de sus ancestros y ahondará en su sueño de convertirse en músico, pese a la prohibición de su familia.

El retorno de las brujas

Disponible en Disney+

28 años después del estreno del brujeril filme de Kenny Ortega, los protagonistas se preparan para el retorno de los personajes en 2022. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy se introducían en los años 90 en la piel de las malvadas Winifred, Sarah y Mary, quienes fueron sentenciadas 300 años atrás a muerte en Salem. Sin embargo, estas se salvaban después de que un niño las convirtiera en gatos negros y volvían después de siglos a su forma original con el objetivo de ser inmortales. No obstante, estas necesitaban cumplir un conjuro poco ortodoxo para evitar la extrema vejez, algo que las enfrentaba a Max (Omri Katz), Dani (Thora Birch) y Allison (Vinessa Shaw).

Pesadillas

Disponible en Netflix

La célebre saga literaria de los años 90 Pesadillas, creada por el estadounidense R.L. Stine, tenía una nueva adaptación cinematográfica en 2015 bajo la dirección de Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu). El filme protagonizado por Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush y Amy Rya convencía al público más joven, quien en 2018 contaba con la secuela Pesadillas 2: Noche de Halloween. Dos filmes donde los monstruos más célebres tomarían vida al salir directamente de los libros.

Monster House

Disponible en Netflix

Nominada a los premios Oscar, los Globos de Oro y los Annie Awards, el filme de animación de Gil Kenan hacía alarde de ser una de las mejores comedias de terror reciente para los niños. El joven D.J. Walters se obsesiona con la casa del anciano Nebbercracker, donde termina adentrándose accidentalmente después de que su balón caiga en el lugar. A partir de entonces, una serie de extraños acontecimientos lleva a este y a dos de sus grandes amigos a investigar lo que está ocurriendo.

La mansión encantada

Disponible en Disney+

El actor Eddie Murphy es un agente inmobiliario adicto al trabajo, que arrastra a su familia a una mansión que quiere reconstruir. 999 fantasmas no se lo pondrán nada fácil a los inquilinos, que no están dispuestos a abandonar el lugar. Un maleficio será el que determine finalmente el destino de todos. El filme dirigido por el experto en cine infantil Rob Minkoff (El rey león, Stuart Little) está basado en Phantom Manor, la atracción del parque temático Disneyland París.

Halloweentown: ¡Qué familia la mía!

Disponible en Disney+

La saga de películas de Halloweentown se iniciaba en 1998 con el título dirigido por Duwayne Dunham (Star Wars: The Clone Wars). Debbie Reynolds, Kimberly J. Brown, Joey Zimmerman y Emily Roeske interpretan a una abuela mágica y sus tres nietos, quienes serán invitados a su casa de Halloweentown, un lugar donde brujas, vampiros y fantasmas llevan a cabo su vida cotidiana de forma completamente normal. La película de Disney Channel se acabaría convirtiendo en un clásico entre los más pequeños.

La familia Addams

Disponible en Netflix

En 1991, Barry Sonnenfeld (Wild Wild West, Men in Black) versionaba la historia de la serie de los 60 The Addams Family, de Charles Addams. Una de las adaptaciones más exitosas de una familia que ha aparecido repetidamente en el cine y la TV, y que contaba con un elenco de lujo compuesto de Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci o Elizabeth Wilson, entre otros grandes actores. El universo gótico e hilarante de los personajes se veía en esta ocasión amenazado cuando una conspiración elaborada por una madre e hijo intentaba hacerse con la fortuna de los Addams. Morticia, Gómez, Miércoles o Fétido nos regalarían un verdadero espectáculo (apto para todos los públicos) en esta confrontación.

