Muere el actor Tyler Sanders a los 18 años

Tyler Sanders, actor conocido por las series de televisión 9-1-1: Lone Star y The Rookie, ha muerto en su casa de Los Ángeles a los 18 años.

Según informa TMZ, el joven intérprete falleció este pasado jueves, si bien la noticia se ha conocido este viernes. Por el momento se desconocen las causas de su muerte y en los próximos días se le realizará una autopsia.

"La muerte de Tyler está siendo investigada y él será recordado como un buen chico que venía de una buena familia", ha afirmado su representante, Pedro Tapia, al mismo medio estadounidense.

Sanders, que comenzó en el mundo de la interpretación con solo 10 años, es conocido por su papel en la serie 9-1-1: Lone Star, junto a Rob Lowe.

El actor también participó en proyectos como las series The Rookie, Fear the Walking Dead y Una pizca de magia en la ciudad misteriosa (Just Add Magic : Mystery City), papel este último que le valió una nominación a los premios Emmy por su interpretación de Leo en esta serie de Amazon.