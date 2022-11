Muere a los 85 años James Winburn, el 'Michael Myers' original de 'La Noche de Halloween'.

El especialista estadounidense James Winburn, encargado de dar vida al personaje de Michael Myers como doble de acción de Nick Castle en la primera película de la mítica saga de terror La noche de Halloween, ha fallecido a los 85 años en Los Ángeles.

Winburn murió el pasado sábado en el hospital tras una breve enfermedad, según ha comunicado su agente, Peter DeLorme, al medio estadounidense TMZ. De acuerdo con el digital, se ha tratado de un problema de salud corto, pues "hace tres semanas el especialista había viajado a Reino Unido para participar en una convención".

El especialista asistió en Mánchester (Inglaterra) a la convención 'For The Love of Horror' el mes pasado y la compañía que organizó el evento asegura que Winburn estaba "encantado" y que "compartió algunas historias increíbles con ellos todo el fin de semana".

El veterano especialista hizo de doble de Nick Castle en la primera película de la saga La noche de Halloween, dirigida por James Carpenter en 1978. En el filme, protagonizó la icónica escena final en la que el doctor Loomis dispara seis veces a Michael Myers, que cae hacia atrás por un balcón.

Winburn también trabajó como especialista de acción en La niebla y 1997: Rescate en Nueva York, entre otras películas, además de escribir y dirigir varios filmes.