Matthew Lewis (‘Harry Potter’) confiesa lo ‘doloroso’ que es verse como Neville Longbottom

Muchos intérpretes son incapaces de hacer un revisionado de algunos de sus personajes icónicos. Algunas veces es por vergüenza o por no quedar contentos con el resultado final; otras tantas porque entregaron tanto de sí mismos que quedaron exhaustos. Este último caso es el de Matthew Lewis, quien interpretaba el papel de Neville Longbottom en la franquicia Harry Potter.

El actor se ha sincerado en una entrevista para The New York Times sobre los problemas que tiene para verse de nuevo en las películas. "A veces es doloroso ver cuánto hay de mí en Neville. Cuando lo veo, estoy como: 'ese no es Neville, eres tú'", revelaba con pesar Lewis.

"Encuentro un poco difícil cuando hay demasiado de mí en un personaje. Es más fácil cuando puedo interpretar a alguien completamente diferente, como un policía en Londres o alguien que es rico", señalaba Lewis aludiendo a algunos de sus últimos papeles como el de Hugh en Todas las criaturas grandes y pequeñas.

A pesar de esto, Lewis se muestra agradecido en todo momento con la franquicia de magos. "Si hay algo por lo que la gente debe recordarte, hay cosas peores que la franquicia de 'Harry Potter. Me abrió muchas puertas cuando de otra forma ni siquiera habría entrado en la habitación".