La Comunitat Valenciana, un gran decorado de cine

De Almodóvar a Juego de Tronos, de Berlanga a Westworld, el universo audiovisual mira a la Comunitat Valenciana. Grandes largometrajes de Hollywood, las mejores series internacionales, premiadas producciones españolas de ayer y de hoy, spots publicitarios de todo el mundo y hasta el mejor cine de Bollywood se han rodado en este espléndido plató natural que posibilita que las mejores historias cobren vida. Pasado, presente y futuro se hacen realidad en los escenarios de la Comunitat Valenciana. Un territorio repleto de paisajes y arquitectura diversa con poca distancia unos de otros: la Albufera, la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, el Castillo de Peñíscola, la playa de la Malvarrosa o el paseo de poniente en Benidorm [ver vídeo] han sido algunos de los lugares míticos en los que se han rodado varias de las más importantes producciones de todos los tiempos. Títulos como El Cid, Calabuch, Tomorrowland, Dolor y Gloria, El Reino, El Embarcadero, Westworld o Juego de Tronos. Además, La boda de Rosa, de Iciar Bollaín; Nieva en Benidorm; de Isabel Coixet o la superproducción Uncharted, con Tom Holland están entre los estrenos más recientes.

Rodaje de 'El embarcadero' en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. María Heras

¿Por qué algunas de las más grandes grandes producciones audiovisuales del momento han escogido la Comunitat Valenciana? La iniciativa Region of Valencia: Where Filming is Welcome/La Comunitat Valenciana como plató de rodaje, nacida para impulsar el desarrollo de rodajes en esta región por la iniciativa de Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con PAV (Productores Asociados Valencianos), destaca alguna de las razones que han seducido a todos estos prestigiosos proyectos:

–La diversidad de paisajes y localizaciones. Una arquitectura adaptable a todos los tiempos y a todas las historias. 524 km de costa y playas, 22 parques naturales, zonas rocosas y montañosas, enormes palacios, castillos y patrimonio histórico, plazas con encanto, calles, puentes modernos y antiguos, grandes ciudades y zonas rurales… Todo tipo de localizaciones en una extensión de 23.000 km2 que permiten convertirse en escenario de las mejores producciones.

Raúl Arévalo, en 'El lodo', dirigida por Iñaki Sánchez Arrieta.

–Un clima benigno para no saltarse el plan de rodaje. Con más de 300 días de sol al año y una media anual de 20º. Su luz, única, es además un aspecto característico del territorio. Con cerca de 3.000 horas de luz al año y una media de 12 horas diarias, aporta una tonalidad especial a las imágenes.

–Buenas comunicaciones, y conexiones con el resto del mundo. Llegar a la Comunitat Valenciana es sencillo cualquiera que sea la procedencia. Desde Madrid, sus tres capitales están conectadas a través de tren de alta velocidad en menos de 2 horas. A su vez, consta de tres aeropuertos internacionales (Valencia, Alicante y Castellón) con conexiones con las principales capitales europeas y con varios hubs internacionales que conectan con otros continentes con una sola escala.

Rodaje de 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen. Julio Vergne

–Servicios y alojamientos. La Comunitat Valenciana es una de las potencias turísticas de España, apreciada por sus paisajes naturales, playas, cultura y gastronomía, además de foco para turismo de negocios y deportivo. Cuenta con todo tipo de alojamiento: desde hoteles de gran lujo hasta apartamentos turísticos. La logística y el descanso de los equipos está asegurada.

–Industria audiovisual. Capacidad de servicios y gran industria audiovisual –cámaras, equipamiento técnico, producción, etc.– han contribuido al desarrollo de todo tipo de rodajes en esta región. La Comunitat cuenta con gran experiencia en el sector, tanto cinematográfico como publicitario, cine y animación con más de 200 producciones nacionales e internacionales en los últimos años.

La iniciativa Region of Valencia: Where Filming is Welcome/La Comunitat Valenciana como plató de cine, impulsada por Turisme Comunitat Valenciana con la colaboración de PAV (Productors Audiovisuals Valencians) difunde a través de diversas acciones la oferta de localizaciones y las bondades de la Comunitat Valenciana como lugar de rodaje de todo tipo de producciones. A través de la web valenciaregionfilm.com aglutina la oferta de localizaciones de la Comunitat y de las distintas film offices existentes en Alicante, Castellón y Valencia, informa de las ventajas de rodar, y muestra los distintos escenarios, las diferentes ubicaciones y los rodajes que están en marcha.

