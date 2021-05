CINEMANÍA nº 309

Houdini austrohúngaro

1 AL LÍO. “Es bueno y es malo”. Volver a revisar con mis hijos en casa el Universo Cinematográfico Marvel (mis disculpas pero yo cuando veo MCU leo siempre Manchester United) en orden cronológico me descubre cosas que no acerté a intuir la primera vez en el cine. Loki les encanta. Detrás de esa aparente querencia infantil por los héroes incorruptibles, buenos de una pieza, estaba Loki, apostado. ¿Por qué os gusta tanto, peques? “Porque es gracioso”. Desengañémonos, Loki es el superhéroe indie. De él nos gusta todo, incluso los cuernos, pero lo que nos fascina es que nunca se acaba. Es inagotable su capacidad de responder a los ataques, a los vaciles, a las chanzas: es imposible callarle, adocenarle. Asombra su sorna para oscilar entre villano y antihéroe. Él, a diferencia del resto de la troupe de Vengadores, puede elegir, puede sorprender, puede traicionar y comprometerse al mismo tiempo. En el reino de la ambigüedad, donde personajes como el Joker han arrasado con el concepto de héroe, Loki viene a abrirse hueco entre esos superpoderosos monolíticamente buenos. Si no te gustan sus principios, tiene otros, los que hagan falta para adornar su ego. Es el mentiroso compulsivo, el que nos saca de los embrollos ya que antes nos había metido en ellos, el que nos enreda porque nos dejamos. El rey del engaño, una especie de escapista intergaláctico. Un liante. El Houdini de Asgard. Poner o no poner los cuernos. He ahí la cuestión.

2 NACIONAL 92. Si Berlanga levantara la cabeza, algo con lo que estaría encantado, ¿qué pensaría de Loki, hijo de Odín, hermano de Thor, eterno aspirante al trono de Asgard? Por la estampa almodovariana le recordaría a su hijo Carlos en la Movida madrileña. Pero conectaría con su humor: aparte de indie, Loki es el superhéroe más fallero. En el exceso coincide con el maestro centenario. Y tienen en común la sonrisa. Oblicua, de las de “sé algo que tú no”. Con rictus, como el humor negro que se gastaba en Plácido y El verdugo, como la mueca pícara de Loki. La media aritmética entre una sonrisa convencional y la sonrisa vertical que Berlanga hizo suya en aquel premio de literatura erótica para escándalo de meapilas: épater le bourgeois, una de las cosas que más le gustaban a Berlanga del mundo, la perdición de Loki, que invitó a Matt Damon a morirse por él en el teatro asgardiano.

Loki y su estética Locomía habría sido buen atrezzo para Nacional IV, el proyecto que Berlanga comenzó a escribir con Rafael Azcona para Luis Escobar y José Luis López Vázquez hacia 1990 y que la muerte del actor aristócrata truncó. Vivir la España del 92 junto a los Leguineche era una excusa maravillosa para ahondar en el fresco que Berlanga hizo de los españoles, de los 50 hasta 1999. El siglo XX de España es berlanguiano, nuestro adjetivo cinéfilo favorito. Junto a austrohúngaro, natürlich. Abandonado el primer guion, llegó otro para una cuarta entrega de la saga Nacional: ¡Viva Rusia! comenzaba en el funeral del marqués de Leguineche, que vivía en la casa de los guardeses de la finca de Jaume Canivell, el gran Saza, que regresaba con su imperio de porteros automáticos. Allí, entre supuestos nobles rusos, Luis José (López Vázquez) va a convencer a Canivell para que financie la restauración de los zares. Con derrota austrohúngara final, por supuesto. Y huida, siempre huida, hacia adelante.

3 LA CAJA 1.034. Escapista vital, Berlanga no quería morirse, no lo aceptaba. Vitalista cansado, ese grito final de miedo al final de París Tombuctú le delató. Coincidiría con Oscar Tusquets en que Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo, pero no quería, no podía, aceptar el vacío. Nos deja una colección de portentosas películas. Y también nos lega la caja 1.034 del Instituto Cervantes que se abrirá este 12 de junio. De esa herencia magistral no podemos escapar, como tampoco puedo huir de Robin Wright cada vez que asoma en pantalla, o de la ilusión de que Lego haga más pelis, aunque sean de Jurassic World y Fast and Furious (¡meh!). Como Cassen y su motocarro de Plácido, no me escapo de pagar letras de la tarjeta y del piso ni del estigma berlanguiano de nuestro retrato como españoles: perseguir un sueño, encontrar todos los obstáculos y acabar siempre conformándonos. No podemos escapar de nosotros mismos. Así que huyamos con Loki y con Berlanga.