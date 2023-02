Hallan muerto al actor de 34 años Cody Longo

El actor estadounidense Cody Longo, de 34 años, fue hallado muerto este miércoles en su casa de Austin, Texas, tal y como informa el medio especializado en celebrities TMZ.com.

Fue la mujer del actor, Stephanie, la que se preocupó al no poder contactar con su marido cuando estaba trabajando. Avisó a la policía que, tras acceder a la vivienda, lo encontró muerto en la cama.

Según TMZ.com, Cody Longo llevaba años luchando contra su adicción al alcohol durante años y de hecho, estuvo en un tratamiento de rehabilitación durante el verano.

No se ha publicado una hora oficial ni la causa de muerte, pero la familia cree que tuvo una recaída y es probable que el alcoholismo sea lo que lo mató, según este mismo medio.

Longo apareció en 8 episodios de la serie Days of Our Lives en 2011, también estuvo en Bring It On: Fight to The Finish y en episodios de Nashville en 2016. Sin embargo, su papel más conocido fue en la serie Hollywood Heights, donde interpretó a Eddie Duran durante en 78 episodios.

Cody Longo tenía tres hijos, de 7, 5 y 1 año de edad.