'Escándalo': la historia de 'Lolita' vivida por una mujer obsesionada

"Te presento a...", decía un personaje en la pantalla. En ese momento, en la sala donde se proyectaba el primer adelanto de Escándalo alguien exclamó "¡ah!", llevándose una mano a la boca ante la sorpresa. No diremos por qué para no hacer spoilers.

En un panorama audiovisual en el que lo políticamente correcto o lo cómodo hace que los creadores muchas veces no quieran meterse en jardines, puede verse a Aurora Guerra sonriente y risueña pisando el césped. Tiene sus razones. Ella es la creadora de Escándalo, relato de una obsesión, la nueva serie que Mediaset España ha comenzado a rodar, realizada en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group.

Escándalo cuenta la historia de Inés, una mujer de 42 años –a la que interpreta la versátil Alexandra Jiménez– que intenta suicidarse internándose en un bravo mar durante la noche. Pero Hugo, un adolescente de 15 años, la rescata. A partir de ahí inician un romance apasionado y secreto que llevará a Inés a obsesionarse de tal forma que desencadenará una debacle en su entorno y en el del joven.

Este medio asistió al rodaje de la serie en la localidad alicantina de Denia, uno de los escenarios naturales donde se graba la serie, junto a Port Saplaya, Mareny Blau, Nules, Cullera, Castellón o Valencia capital, además de lugares de la Comunidad de Madrid.

Aurora Guerra, presente en el rodaje para cuidar de su perturbadora historia, nos cuenta los porqués de este "retrato de una obsesión". "Me da la sensación de que hay muchas historias contadas desde la perspectiva masculina, turbulentas, delictivas, que parece que son más perdonadas si las hace un hombre, y quería ver estas historias peculiares, dolorosas, mal vistas por la sociedad, desde la perspectiva de una mujer y cómo se la juzgaba. La historia de Lolita vivida por un hombre o por una mujer", explica la creadora.

La producción ejecutiva corre a cargo de la propia Aurora Guerra, además de Arantxa Écija y Aitor Gabilondo. Este último pone de manifiesto que "la ficción permite coger las problemáticas de la sociedad y convertirlas en un espectáculo, en un entretenimiento, pero con un cierto poso. Eso hace la realidad más masticable". Y es que la lectura de la serie depende mucho de qué espectador la esté mirando. "Intentamos ir provocando al espectador rupturas en sus ideas, provocar emociones, descolocarle, no darle la razón. No se escribe para contentar, eso es una cagada, hay que contar historias que remuevan", sentencia.

Para Escándalo hacía falta una actriz protagonista "valiente", solvente, natural, con una edad similar a la de la protagonista... Alexandra Jiménez. "Sientes vértigo cuando lees una historia con un personaje como el de Inés y también las ganas del reto de enfrentarte a un comportamiento así", explica la intérprete, que se ha enfrentado a escenas complejas, como la de su intento de suicidio, para el que estuvo horas metida en el mar, a las tres de la mañana y a 12 grados.

Alexandra Jiménez y Fernando Líndez, en 'Escándalo'. MEDIASET

Esa y otras muchas escenas sobre Inés hacen que "el espectador esté todo el rato en la dualidad de entenderla y que le repela. Todos hemos tenido un amor que no nos convenía pero del que no nos podíamos librar, o un trabajo o una relación tóxica con un amigo", avanza la protagonista.

Junto a ella está Fernando Lindez, un actor de 22 años que proviene del mundo de la moda y que promete ser una revelación. Él interpreta a Hugo, el joven del que se enamora la protagonista y con el que acaba teniendo tórridos encuentros y una relación destructiva.

Fernando Lindez proviene del mundo de la moda y las redes sociales. "Me llamaron para el modelaje, luego llegó la serie SKAM y dije 'esto me gusta', me introduje en el mundillo y descubrí una pasión e invertí tiempo en formarme", explica el actor. "Tiene muchísimo talento, es muy valiente a la hora de afrontar las escenas", dice de él Aurora Guerra.

"Me gustan los retos y la adrenalina y vivir experiencias, así que lo vimos con buenos ojos mi familia y yo", revela el joven actor. Él explica que Hugo, su personaje, "también tiene traumas y culpa", pero que será "más fácil prejuzgarla a ella por lo que hace, porque él es un menor que está acostándose con una persona mayor y eso no es un delito ni tiene cárcel", expone el joven, que avanza que Escándalo "es una serie intensa con escenas complejas", en las que también están otros intérpretes como Antonio Gil, Eve Ryan, Víctor Duplá, Carlos Serrano o Alba Gutiérrez.