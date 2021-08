Valoración: Un bocado exquisito

Cierres, depresiones, ruinas, suicidios... Las noticias sobre los daños colaterales de la Guía Michelin no deberían dejar dudas de verosimilitud sobre lo que sucede en Un bocado exquisito. Pero las calificaciones de los críticos neumáticos no le otorgan carta blanca de credibilidad a los creadores de este drama sentimental salpimentado de alta gastronomía con salsa Zentropa, ahora que los países nórdicos animan no sólo la industria audiovisual sino también las listas de los mejores restaurantes del mundo.

Como esas parejas que deciden tener un hijo como última oportunidad para salvar su compromiso, los protagonistas de este estilizado filme del vehemente Boe (Expediente 64: Los casos del departamento Q) deciden tener una estrella Michelin para salvar lo suyo. Bien sostenida por las interpretaciones de unos gratísimos e intensitos Greis-Rosenthal (Per, el afortunado) y Coster-Waldau, la obsesión del segundo por la cocina sirve de sartén donde achicharrar los remordimientos de la primera, auténtica protagonista de las cuitas de una pareja con espacio para un tercer comensal, con unos hijos que participan de la escabechina.

Fría y ampulosa en la cocina, denodadamente truculenta en lo íntimo, hay poca correspondencia entre el aspecto visual del filme y su trama, entre la modernidad de una cocina que sublima el arenque y lo atávico de una relación requemada.