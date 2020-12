Valoración: The Prom

Cuando uno ve The Prom, comprende perfectamente a qué se debe su éxito sobre las tablas de Broadway: canciones pegadizas, un mensaje contundente y protagonistas tan extravagantes como adorables. Uno también entiende la razón por la que Ryan Murphy quiso llevarla a la pantalla, incluso por qué se consideró el adecuado para dirigirla.

Esta adaptación de la obra abraza el aspecto ‘feel good movie’, así como el tono tierno a la vez que estrambótico que le presuponemos al musical. Sin embargo, la duración juega en su contra. Lo que comienza siendo una historia fresca, con encanto pese a hacer de sus personajes puro cliché, lo que arranca como una reflexión astuta y disfrutable sobre el fracaso y la intransigencia, termina por devenir en dos horas con exceso de canciones, subtramas e incluso estrellas. Los actores de Hollywood eclipsan con sus focos lo que realmente nos atrae de esta apuesta: la historia de esa joven, Emma (maravillosa Jo Ellen Pellman), que exige poder amar libremente a su novia en un pueblo conservador de Indiana.

A The Prom le faltan más viernes de comedias románticas con Meryl Streep viendo La boda de mi mejor amigo y más “Esto no es América, es Indiana” en boca de Kerry Washington, y le sobran números musicales de lucimiento personal o papeles secundarios desaprovechados. El potencial está en su historia, no en sus estrellas, algo de lo que Murphy a menudo se olvida. Cuando no lo hace, la película es todo un disfrute.