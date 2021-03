Valoración: The Owners (Los propietarios)

Esperemos que Sylvester McCoy y Rita Tushingham se lo pasasen bien rodando The Owners. Que, para ambos, filmar esta película de terror fuese una de esas vacaciones de plató en las que los actores veteranos recitan sus líneas sin complicarse las vidas y después se largan felices y contentos con el cheque de rigor en las manos. Porque, de lo contrario, sería triste pensar que el rostro más entrañable del Free Cinema (gracias a la maravillosa Un sabor a miel, entre otras) y uno de los comediantes más cafres de Reino Unido (amén de exprotagonista de Doctor Who) estuvieron a disgusto en un filme que le da el acostumbrado giro ‘sorprendente’ al subgénero de allanamientos domiciliarios.

Ambientada a finales de los 90 (si la ausencia de smartphones no te da la pista, la sobredosis de dénim en el vestuario de Maisie Williams lo hará) y con una mirada sobre la juventud de clase obrera que convierte a Eden Lake en un ensayo de Owen Jones, el filme acumula una colección de presuntas sorpresas sin chispa alguna, las cuales no pillarán de nuevas a quienes hayan visto películas recientes en la misma línea (la estupenda No respires de Fede Álvarez) o antiguedades de videoclub como La casa de la abuela (¿cutre? pues sí, pero muchísimo más divertida). Esperemos que el resto de la cosecha de la serie B en 2021 valga más la pena, porque si este es un ejemplo de lo por venir, aviados estamos.