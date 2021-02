Valoración: The Map of Tiny Perfect Things

La película de Ian Samuels ha cometido un único error: llegar justo después de la magnífica Palm Springs, ofreciendo una vuelta de tuerca muy parecida a las comedias de bucles temporales. Al igual que la historia que propone Max Barbakow, esta también arranca con un protagonista (Kylie Allen abrazando a su Peter Parker interior) tratando de sacar el máximo provecho a su particular Día de la Marmota, que se repite desde hace tiempo. Todo cambia cuando se topa con una chica (magnética Kathryn Newton con gorra hacia atrás y gafas ochenteras) en la misma situación que él.

La pregunta parece inevitable: ¿Qué aporta The Map of Tiny Perfect Things a un género tan manido como el del bucle temporal tras la refrescante Palm Springs? La nueva apuesta funciona como mezcla de lo mejor de este tipo de relatos (la cagada de pájaro de la que salvas a un hombre, el helado que no engorda, la valoración de los pequeños placeres) con las características propias de las grandes comedias románticas adolescentes (la torpeza a la hora de ligar, ahora en bucle; las referencias pop, desde Magneto y Pokémon a Los héroes del tiempo y Doctor Who).

Sin duda, la química entre sus protagonistas eleva una historia algo convencional e inocentona, hasta convertirla en una entretenida comedia teen sobre el paso a la madurez, con momentos de auténtico virtuosísimo (esos planos secuencia por una tienda de discos o la cocina de un restaurante) y una enternecedora reflexión final: no hay temor más universal que el miedo a crecer.