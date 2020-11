Valoración: Valoración

El propósito de algunas películas no es tanto contar una historia como transmitir cierto estado de ánimo y elaborar un gesto. Como un meme enviado de madrugada sin esperar respuesta, o dar un paseo cogidos de la mano. Amy Seimetz sabe manejar muy bien ese registro emocional cuando se pone detrás de la cámara, habitualmente para teñirlo de ansiedad y congoja. Ya sea auscultando el capitalismo sexoafectivo en la serie The Girlfriend Experience, creando ambientes en los superlativos episodios de Atlanta que ha dirigido (el del carnaval alemán es suyo) y, por supuesto, en sus largometrajes de terror sensorial. Con atmósferas muy concretas, texturas afinadas, mezclas de sonido robustas y un énfasis especial en las reacciones corporales de sus personajes (cámara atenta a la respiración, al mechón de cabello que se descuelga o a la mano que se desliza por una superficie), practica una narración intrigante que va anidando, cual pensamiento intrusivo, en el ánimo del espectador. Igual que la idea de la muerte inminente infecta a la protagonista de She Dies Tomorrow, la irisada Kate Lyn Sheil (una década siendo el mayor secreto a gritos del indie estadounidense), y se contagia a todo aquel a quien revela su temor, infundado pero opresivo: mañana morirá. No tiene pruebas, pero tampoco dudas.

Ella empieza su agobio encerrada como Deneuve en Repulsión, aunque pronto transmite su angustia existencial a quien quiera que se le ponga a tiro, como pasaba con la Nana de Palahniuk: a la santa indie Jane Adams, o directores como Adam Wingard o James Benning. Todos ellos amigos y conocidos de Seimetz (ya sabes, los mayores contagios se dan en los círculos cercanos), que rodó esta exploración de su ansiedad dentro de la casa que acababa de comprar, mucho antes de imaginar que una pandemia la enclaustraría también a ella a bailar el Réquiem de Mozart. Una de tantas imágenes, táctiles e inmateriales, que el filme mandará a tu mente la próxima madrugada