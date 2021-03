Valoración: Relic

El terror sigue permitiendo expresar nuestros miedos más primarios como ningún otro género gracias en parte a su carácter metafórico. En It, el payaso Pennywise es la personificación de los temores que acechan a los protagonistas. O en la reciente El hombre invisible, el icónico monstruo sirve como alegoría del maltrato. Lo mismo pasa en el magistral debut de la australiana Natalie Erika James, en el que una posesión deviene en la mejor representación de la demencia.

La historia arranca cuando una madre y su hija van a casa de la abuela, que ha desaparecido. A los pocos días, la mujer regresa, pero ya no es la misma. Una puesta en escena efectiva, sin grandes artificios; el cuidado simbolismo visual (la mancha negra que invade el cuerpo de la anciana, esa bañera a rebosar de agua que señala otro descuido, los post-its que ayudan a recordar); el buen uso de los recursos del género (esa figura que se mueve, los sonidos sutiles detrás de las puertas, la tensión que crece paulatinamente); y, sobre todo, sus tres actrices protagonistas elevan una reflexión sencilla y original sobre las secuelas del paso del tiempo. Aquí, la invasión demoníaca de un cuerpo no es sino la pérdida de la memoria y los recuerdos. El espíritu aterrador no es sino el miedo a la vejez que nos priva de nosotros mismos y de los nuestros. El horror más profundo es pura realidad