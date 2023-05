'Rebel': radicalización islámica contada a la manera de Michael Bay

Valoración: Rebel

El primer largometraje dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah desde que la pareja debutó en Hollywood con Bad Boys For Life cuenta la terrible historia de dos hermanos radicalizados por el Estado Islámico y de una madre que hará lo que sea para no perder a sus hijos a causa de una jihad que no alcanzan a comprender.

No es una película de acción, pero contiene un puñado de coreografías excepcionalmente bien rodadas y derrochantes de tensión; tampoco es un musical, pero su metraje incluye varios interludios cantados que nos adentran en las mentes y motivaciones de los personajes.

Por otro lado, tiene una duración excesiva y varias subtramas de más -algunas de ellas inverosímiles-, y por momentos parece regodearse castigando a sus protagonistas.

Algunos considerarán cuestionable, asimismo, que una película aborde cuestiones tan complejas a través de virguerías visuales y maneras propias del cine de Michael Bay. Pero, ¿no es esa la forma idónea de conectar con aquellos que son más vulnerables al poder embaucador de las ideologías extremistas?