Valoración: Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido

“Estar enamorado es estar sumergido en la última de las soledades”, dijo Roland Barthes. Para el pensador, uno de los pocos en tratar de racionalizar el sentimiento amoroso, el amor es un fantasma, un pálpito que precipita un abanico de ilusiones cuyas dinámicas, por el contrario, siguen un patrón similar y unos tropos comunes. “Como relato (romance, pasión), el amor es una historia que se cumple, en el sentido sagrado: es un programa que debe ser recorrido”, señalaba en Fragmentos de un discurso amoroso.

Todos conocemos bien el itinerario del enamoramiento –el arrebato, la espera, el encuentro, la unión, la separación, etcétera–, que, de alguna manera, ordenan ese sentimiento caótico y arrollador; pero también sabemos que dar nombre a esas etapas no esconde la realidad del fenómeno: el soliloquio amoroso es lo más parecido a un estado mental y corporal enajenado. Es un alucinamiento somático.

Aunque es imposible asegurarlo, intuimos que a Barthes le hubiera gustado Preparativos para estar juntos un período de tiempo desconocido, de Lili Horváth. Márta, su protagonista, es una reputada neurocirujana que trabaja en Estados Unidos y que, tras veinte años fuera, regresa a Budapest solo para citarse con Janos, un colega médico a quien ha conocido en un congreso hace apenas un mes.

Fotograma de 'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido' Cinemanía

Márta se ha enamorado y acabará de perder la cabeza cuando él, después de no presentarse en el lugar del encuentro, afirme no reconocerla. “El otro viene allí donde yo lo espero, allí donde yo lo he creado ya. Y si no viene lo alucino. La espera es un delirio”, apunta el filósofo en su celebrada obra, en una sentencia que rima con las palabras de Sylvia Plath que levantan, no en vano, el telón del filme: “Cierro los ojos y el mundo muere; levanto los párpados y nace todo nuevamente. (Creo que te inventé en mi mente)”.

La elegante y descorazonadora poesía de Plath encuentra, por supuesto, su lugar en la película de Horváth. También las imágenes de la obsesión amorosa moldeadas por Alfred Hitchcock o la del ‘doppelgänger’, trabajada a su vez por Hitchcock, por el alemán Christian Petzold y, en su vertiente más lírica, por Krzysztof Kieslowski en La doble vida de Verónica.

La batuta musical del compositor Gábor Keresztes –que evoca la intensa partitura de Zbigniew Preisner en la película de Kieslowski–; la vibrante paleta de azules que rodean a Márta, filmada en 35 mm por Róbert Maly; y la ambivalente fragilidad de la actriz protagonista Natasa Stork –emparentada con la dualidad de Iréne Jacob– confirman el vínculo anímico de Horváth con el del maestro polaco; pero el repertorio que conforma esta red confesa de préstamos e influencias se pone enteramente al servicio de un relato amoroso que, planteado en clave noir, repleto de misterios inverosímiles, se arremolina, como una fuerza gravitatoria, alrededor de la magnética y confundida mirada de Stork.

Ella insistirá en dar una respuesta científica a lo sucedido, pero el seductor vaivén de sentimientos con Janos se impondrá en una película que jamás cede a resolver los interrogantes ni las sospechas. Al fin y al cabo, ¿quién podría explicar por fin qué define el deseo amoroso y el porqué de sus incertidumbres, de su enfermizo desbordamiento?