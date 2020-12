Valoración: My Mexican Bretzel

¿Cuánta verdad es capaz de revelar una imagen? ¿Y cuántas mentiras puede ocultar? En My Mexican Bretzel,Nuria Giménez renueva el dilema sobre lo veraz y lo verosímil desde un particular punto de partida: rehacer material de archivo ajeno, las películas caseras de un adinerado matrimonio suizo de la posguerra, y transformarlo en un melodrama de emociones bigger than life en la tradición marcada por tótems como Max Ophüls y Douglas Sirk. A la grandeur de ambos maestros, My Mexican Bretzel opone, sin embargo, un delicado misterio mudo, recordándonos, con ello, la fotogenia de las pasiones en sotto voce, del deseo atrapado.

El archivo como material proteico y las reformulaciones posmodernas de la narración son algunas de las cuestiones teóricas que anidan en el corazón de esta excepcional película, pero el valor de My Mexican Bretzel reside también en su pericia para trasladarnos a un mundo y a un tiempo imposible, que solo existe en sus imágenes. Es como si la matriz de lo cinematográfico residiera en esta, de cuya capacidad fabuladora resulta muy difícil resistirse. Menos aún si la historia que cuenta, la vida interior de una mujer burguesa llamada Vivian Barrett, nos habla de anhelos ocultos, de una voz escondida.

Las imágenes de las cintas domésticas que se suceden en My Mexican Bretzel muestran viajes, lujo y felicidad, pero la voz de la protagonista, que emerge bajo la forma de un diario en subtítulos, nos explica sus amores, miedos y fortalezas en sentencias vividas y reflexivas. La voz de Vivian no solo se circunscribe a lo emocional, sino también se asoma, con agudeza, a las dobleces de la imagen, en una meditación espectral que hace aún más fascinante la propuesta. “Ya no sé si filmamos lo que hacemos o hacemos lo que hacemos porque lo filmamos”, dice la protagonista y ahí, justamente, parece localizarse la verdad del filme, en el gesto desesperado que nos empuja al cine