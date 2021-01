Valoración: Más allá de las palabras (Beyond words)

Tres años después de su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián se estrena la cuarta película de la holandesa de ascendencia polaca Urszula Antoniak. Lo que hemos cambiado. En aquella edición, el filme fue recibido con vítores e incluso se lo consideró candidato a premios gordos. Se llevó la Concha The Disaster Artist, de James Franco, que ya habéis visto dónde ha quedado arrastrado por el tsunami del Me Too. Un año después, se estrenaba Cold War, de Pawel Pawlikowski, todo un fenómeno en los cines de versión original de Europa y EE UU). Pese a la imposibilidad física, Más allá de las palabras se declara deudora de Pawlikowski. Lo cierto es que ambas películas comparten productores, el blanco y negro de sus imágenes y una reflexión sobre la migración.

Sin embargo, el referente más obvio de Antoniak es el cine de Win Wenders, en especial El cielo sobre Berlín con sus contrapicados de la Columna de la Victoria y la Puerta de Branderburgo, y sus personajes que vagabundean por la pantalla en un ambiente onírico. El protagonista, de hecho, no parece de este mundo: Jakub Gierszał, de largo lo mejor del filme, encarna a Michael, un abogado polaco esculpido a medio camino del Patrick Bateman de American Psycho y el David Bowie de El ansia. Un psicópata cuya monomanía consiste en desprenderse de todo resto de su país de origen. Vive en un apartamento tan fríamente decorado que parece un piso piloto, y repite obsesivamente la jerigonza legal con la que trabaja, para eliminar cualquier atisbo de su acento materno del velo del paladar. Como el personaje de Boris Vian que protagoniza Escupiré sobre vuestra tumba, rechaza sus orígenes y no tolera que se los recuerden ni que otros pretendan conseguir por las buenas lo que a él tanto esfuerzo le ha costado. Por eso se niega a defender a un demandante de asilo subsahariano. Su burbuja revienta cuando la madre patria se presenta en su portal en forma de padre y le obliga a reflexionar sobre su identidad.

Vuelan las puyas a la hipocresía alemana (la directora, ya decimos, vive en Países Bajos), la identidad nacional se convierte en una pesadilla generadora de odio y Antoniak acaba por decirnos que arrieritos somos, que todos somos migrantes y que en el camino nos encontraremos. Todo muy correcto, todo muy pulcro, pero a una película que tiene una fotografía tan bella como la propuesta por Lennert Hillege y un actor tan impactante como Gierszał, le pedimos más. Mucho más. Secuestrada por la frialdad de su personaje, la película no acaba de emocionar. A Antoniak le faltan las alas de Bruno Ganz en la película de Wenders para romper a volar por el cielo sobre Berlín.