Valoración: Lola

Cada vez con más frecuencia, el cine contemporáneo pone tanto celo y afán en la inclusividad y en la agenda política que se olvida de la historia. En la mayor parte de los casos se trate de obras tan cargadas de buenas intenciones como cargantes. No es el caso, desde luego, de Tangerine, de Sean Baker, la mejor película jamás rodada protagonizada por transexuales. Tampoco lo es de esta Lola de Laurent Micheli. Sí, la protagonista es una mujer transicionando (fantástica Mya Bollaers), y no es menos evidente la vocación de documentarse sobre el proceso para retratarlo de la manera más fidedigna posible, pero la lucha de Lola por su identidad sexual va de la mano de otra batalla igualmente importante.

Con una delicadeza a años luz de la estridencia chabacana centennial made in Playz, Lola debe reconciliarse con su cuerpo, pero también con la figura paterna (un Benoît Magimel, el recordado joven de La pianista, en su mejor papel en años). Obvia heredera del realismo social francobelga de los hermanos Dardenne o de Érick Zonka, es una road movie dura, de iluminación sórdida y palabras gruesas, como lo es la vida, pero que acaba por conseguir que cale su deseo de mostrar la problemática al tiempo que normaliza el mundo trans. Micheli, además de buenas intenciones, sabe lo suficiente de cine como para comprender que los personajes lo son todo. Sin ellos no hay historia. Sin ellos no hay mensaje.