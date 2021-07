Valoración: Las apariencias

No hace falta completar el título de este filme francés rodado en Viena para averiguar por dónde va: “Las apariencias engañan”. Ève (divina Karin Viard) es la mujer de un prestigioso director de orquesta (misterioso el actor y cantautor Benjamin Biolay). Ella es, además, una figura destacada del Liceo francés. Viven en la capital austriaca en una burbuja de mucho prestigio y poca responsabilidad.

Conversaciones banales sobre carnes y quesos franceses, chovinismo a raudales entre una gente que se cree perfecta. Todo fachada. Ève oculta a su madre, una mujer normal que la ridiculiza con fotos y recuerdos de infancia. Cuando descubre que su marido la engaña, la comedia costumbrista burguesa se convierte en un thriller vengativo, pero elegante –con Chabrol como inspiración muy obvia–, porque lo importante sigue siendo mantener esa fachada perfecta, esa imagen de esposa feliz, madre devota, profesional dedicada.

Una simple evasión extramarital no puede suponer un descenso de estatus o, peor aún, ser comidilla de chismorreo. No hay moralidad a esta altura de privilegios. No hay compasión por el resto de la humanidad que vive fuera de la pompa favorecida y menos si intentan romper la falsa tranquilidad. Laetitia Dosch en ese papel de desestabilizadora es, de nuevo, un descubrimiento. La nota que necesita la película buscando su tono intenso e imprevisible sin querer perder cierta comedia.