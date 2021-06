Valoración: La vida de los demás

Solo el ser humano es capaz de adoptar roles tan contrarios como el de verdugo, salvador o víctima. En nuestras manos y nuestras conciencias está justamente decidir si se es lo primero o lo segundo para evitar (o no) que terceros sean lo último. Sobre el papel, la decisión no parece demasiado complicada, pero ¿cuál sería nuestra respuesta si nos viéramos obligados por el Estado a quitarle la vida a otra persona?

No hace tanto tiempo que el dilema desplegado por Mohammad Rasolouf en La vida de los demás –y prácticamente en toda su filmografía– formaba parte de las siniestras condiciones de vida de nuestro país. Ahí está la crudísima El verdugo de Berlanga, centenario y eterno, para recordarnos que no cuesta tanto quitarnos de encima la chaqueta de la integridad. Por ello, de la nueva película del cineasta iraní estremece ya no tanto la idea de cómo todavía existen regímenes políticos con el objetivo principal de deshumanizar por completo a su ciudadanía –tesis ya elaborada en Un hombre íntegro (2017)–, sino su optimismo al reivindicar la posibilidad de una vida en resistencia.

La vida de los demás ofrece, en este sentido, un conmovedor viaje narrativo hacia esa dirección. No siempre es un trayecto claro como tampoco está exento de fisuras o ilusiones tal vez algo naíf vistas desde Occidente, pero la apuesta de Rasolouf es clara y meridiana: el “NO” es posible y preferible. A través de cuatro historias cortas, un formato al que se ha adecuado el cineasta dadas las condiciones de censura que sufre, la película recorre el camino que va de la automatización del gesto asesino a la reflexión en torno a las consecuencias del terrible presente en las nuevas generaciones. Ayudado de un equipo artístico y técnico en esplendor, mención especial a la fotografía de Ashkan Ashkani, Rasoulof consigue dar solidez a un mensaje que lucha por dejar atrás el desasosiego y abrazar la esperanza.