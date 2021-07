Valoración: 'La Purga: Infinita'

Puede que James DeMonaco se sienta muy satisfecho de sí mismo estos días: las circunstancias le han empujado a equipararse con Chuck Palahniuk (todo una leyenda en el ilustre deporte de desentrañar la neurosis estadounidense) como profeta del apocalipsis. Antes de que el 6 de enero de 2021 partidarios de Donald Trump asaltaran el Capitolio en contra de un hipotético fraude electoral, el ideólogo de El club de la lucha había descrito una escena similar en su última novela, El día del ajuste. Más o menos a la vez, DeMonaco se encontraba desarrollando con su nuevo guion la posibilidad de que una revuelta popular se amparase en el mentorazgo de los poderes conservadores de EE.UU. para a continuación zafarse de él, y hacer cundir el caos.

El creador de The Purge, una de las franquicias más exitosas de Blumhouse, empezó a escribir La Purga: Infinita cuando ya el concepto parecía agotado, habiendo dado pie tanto a una precuela (La primera purga) como a una serie de televisión que terminara de explorar todas sus ramificaciones sociopolíticas. Por culpa del proverbial coronavirus, La Purga: Infinita (quinto largometraje de la saga y segundo que no dirige DeMonaco, aquí dándole espacio a Everardo Gout) tuvo que retrasar su estreno previsto para verano de 2020 todo un año, y ahora que llega a las carteleras lo hace ejerciendo de reflejo deforme de una realidad cuya auténtica gravedad hemos conocido muy de cerca. Eso sí, es The Purge la franquicia de la que hablamos, así que nadie debería esperar sutileza.

El twist que pone en marcha la trama tiene su miga: los Nuevos Padres Fundadores han reinstaurado la Purga Anual, pero una vez se cumplen las 12 horas de rigor las autoridades se topan con que los seguidores más entusiastas de este evento no quieren dar la fiesta por terminada. En pocos minutos se da una escalada de violencia que esta vez no solo tiene al 1% como impulsor para diezmar a los pobres, sino que la protagoniza un movimiento interseccional marcado por posturas supremacistas y xenófobas. Entre banderas confederadas y lemas reminiscentes a Trump, EE.UU. entra en una guerra civil a la que asistimos desde la perspectiva de un clan de blancos pudientes y una pareja de inmigrantes mexicanos, deseosos todos ellos de abandonar el país a toda prisa.

Como es tradición en la franquicia, La Purga: Infinita recoge viñetas y motivos reconocibles de los últimos años de EE.UU. para adecentar su sátira política, impulsando un discurso que ya ha conseguido crear escuela (sin La purga no tendríamos La caza de Craig Zobel, por ejemplo) pero nunca le ha llevado, por lo demás, a terrenos de una enjundia que trascienda los exabruptos tuiteros. El film de Gout se aprovecha, no obstante, de que la crispación en este país haya alcanzado máximos históricos para que el guion sea más gritón y expositivo que nunca (atención a Will Patton detallando a sus captores por qué están tan equivocados) sin llegar a alejarse de coordenadas ostensiblemente estadounidenses, y adereza su tesitura excepcional con un saludable aumento del gore y algún chiste verdaderamente entonado, como la utilización del término “fake news”.

Todo lo cual nunca llega a hacer de La Purga: Infinita algo relevante, pero sí una prueba más de lo bien que se le ha dado siempre a esta franquicia juguetear con su fórmula, y explotar tanto las heridas del país que le inspira como el interés que puedan tener espectadores foráneos por regodearse en sus miserias. En esta quinta entrega se percibe, de hecho, una sensación de final definitivo, que luego de aquellos primeros coqueteos con John Carpenter que causaban más embarazo que otra cosa ha sabido combinarse con un imaginario que le sienta mucho mejor a efectos retóricos: una sucia mezcla entre Mad Max y western crepuscular que proclama, con una sonrisa maníaca, que las cosas ya difícilmente pueden ponerse peor.