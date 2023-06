'Hermano caballo': el hombre que ama a los caballos

Valoración: Hermano caballo

Algunas de las secuencias más impactantes de Mediterráneo (2022) -tanto por su contenido como su despliegue formal- tenían un aire de verdad documental. Los rescates en el mar de los inmigrantes estaban planificados por Marcel Barrena con la intención de capturar la realidad y a partir de ella generar emociones incontenibles en el espectador.

Ahora, el director recurre al género de una manera plena, para narrar la historia del que está considerado como uno de los mejores adiestradores de caballos del mundo, Santi Serra Camps, un relato que incluye también el elemento de superación, que ya sustentaba su filme 100 metros.

La película surgió a partir de la invitación que recibió el propio Barrena para que pudiera observar los personales métodos de entrenamiento que utiliza Serra con sus caballos, y en ese momento, como se ve en el documental, el cineasta descubrió que para el protagonista de su película los caballos no son ‘deportistas’ de élite preparándose para una competición, sino que se trata de su familia, son sus otros hermanos. Una casualidad que ha terminado convirtiéndose en un documental didáctico y emotivo, sobre una persona que no se considera “domador” sino “amigo” de los animales.

“Yo no he inventado nada. Lo único que he hecho es ser un caballo más, de esta manera ellos me entienden. Me he entendido mejor con los caballos que con las personas”, asegura la voz en off de Serra durante el comienzo del filme. Mientras, Barrena lo filma acariciando a los equinos, llamándoles a cada uno por su nombre y practicando con ellos sin utilizar ningún elemento externo, solo con su cuerpo, su voz y su cariño.

En la finca de Llagostera (Gerona) donde prepara a sus caballos para exhibiciones, arranca una película que encuentra su plot twist en el momento del confinamiento, cuando se tuvo que parar la película y donde el guion (no escrito) dio un giro inesperado, cuando Serra recibió una llamada desde Marruecos para adquirir un caballo de competición y volvió de allí con otro ejemplar, Mabrouk, que estaba a punto de morir lesionado y vivía prácticamente desahuciado tirando de un carro.

A través de la observación, la voz en off y algunas conversaciones filmadas, Marcel Barrena se sumerge en la intimidad del mundo de su protagonista y desentraña las claves por las que cuidar y entrenar a sus caballos se ha convertido en la razón de ser de su vida.

Quizá ese planteamiento voluntariamente mínimo (en el sentido de reducido en sus pretensiones) pueda lastrar el film o llevarlo en ocasiones hacia el terreno del puro disfrute estético de sus imágenes o al exceso de sentimentalismo (en el caso de la despedida del que fue su caballo preferido durante décadas). A pesar de ello, el poder de la historia le otorga su razón de ser.