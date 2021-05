Valoración: Gunda

Gunda no se parece a ninguna otra película sobre animales. No cuenta con una narración, y no impone a sus protagonistas líneas narrativas ni personalidades u otras cualidades antropomórficas para forzar nuestra empatía. En cambio, no necesita más que contemplarlos durante aquellos momentos de su existencia que permanecen exentos de la interferencia humana para resultar increíblemente conmovedora y, a su manera, tan existencialmente épica como El árbol de la vida.

Su director, el ruso Viktor Kossakovsky, en concreto observa a una marrana llamada Gunda y a su camada de lechones, y también encuentra tiempo para prestar atención a una bandada de pollos y un rebaño de vacas. Y para ello, en lugar de mirar desde arriba, nos obliga a contemplar la granja desde la altura visual de sus objetos de estudio. Un gorrino bosteza, otro se reboza en la mugre, otro libera un magnífico chorro de orina. Su madre holgazanea sobre el barro, o deja que sus crías se le amorren a las ubres. Las reses se ayudan mutuamente a espantarse las moscas de la cara, y un pequeño pelotón aviar escruta un terreno frondoso como lo haría una tripulación de astronautas recién llegada a un planeta nuevo. Y, mientras esas escenas se suceden, va quedando claro que esos sus protagonistas tienen comportamientos reales, y necesidades, y deseos, y emociones, y dignidad.

Aunque a lo largo de Gunda prácticamente no se evidencia la presencia del ser humano, la sombra que este proyecta es alargada porque, después de todo, todos esos animales están predestinados a acabar cocinados con salsa. Pese a ello, lo que Kossakovsky proporciona mientras orquesta una colección de imágenes radiantes y una narrativa envolvente es mucho más que un mensaje contra la industria cárnica o en pro del veganismo: la evidencia de que, despojada del barniz de la civilización, nuestra verdadera naturaleza no es muy distinta de la del resto de criaturas grandes y pequeñas.