Valoración: Guerra de mentiras (Curveball)

Que la guerra de Irak fue un montaje, justificado con falsedades obtenidas mediante torturas, es ya la versión oficial de un conflicto que avergüenza al mundo. Las múltiples y denigrantes estrategias con las que EEUU en particular y occidente en general justificaron esta invasión a raíz del 11 de septiembre, llevan ya años representando una sólida base narrativa para numerosos estrenos. Guerra de mentiras se enmarca en la línea de Secretos de estado (2019), The Report (2019) o la brillante y reciente The mauritanian (2021), que investigan las decisiones tomadas en despachos alejados del frente, a caballo entre películas de espías y thrillers periodísticos, distanciándose de otras como El francotirador (2014) o En tierra hostil (2008), más preocupadas por el perfil humano de los soldados americanos y sus secuelas tras la batalla. De hecho, Guerra de mentiras está imbuida de un patetismo que intenta beber del cine de Armando Ianucci, incluso de referentes como Four Lions (2010) o War Dogs (2016). Pero su tono no acaba de centrarse, pareciendo querer, con su slapstick esporádico, restar importancia a lo que cuenta. Lo peligroso de hacer cine mediocre sobre temas comprometidos es que genera indiferencia.

Así, siendo una película que relata algo que ya sabemos y que lo hace sin destacar frente a otras que llegaron antes, debemos encontrar singularidad en su origen. No abundan las películas que señalen a los amigos de Bush, por lo que es de agradecer estar ante un relato que muestra a Alemania como cómplice directo y confeso de la manipulación de información que llevó a Estados Unidos a asegurar que Sadam Hussein disponía de armas químicas. Un mea culpa que, si bien llega tarde y escaso de recursos, arroja una vez más las mismas conclusiones. Aquellos que dirigen nuestros destinos en la oscuridad son malvados, sí, pero principalmente estúpidos. Son hombrecillos débiles con trajes anchos, capaces de cualquier cosa por redactar un buen informe, adictos a la fría recompensa de un funcionariado tóxico. La mayoría no son monstruos, son simples personas. Mucho más aterrador.