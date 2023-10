Crítica de 'Golpe a Wall Street': 'La gran apuesta' de esta década

Valoración: 'Golpe a Wall Street'

Si, como le ocurre al jefecillo de una tienda de la cadena de videojuegos GameStop (interpretado por Dan “Valerian” DeHaan), en esta película de Craig Gillespie (el de Yo, Tonya, aquel Oscar perdido para la Barbie patinadora), la expresión “estrangulamiento corto” te sugiere “algo sexual”, está claro que necesitas un poco de Wall Street para dummies (como servidor). Es mejor hacer los deberes previamente.

Explicado muy sucintamente, "invertir en corto” es apostar a que unas acciones van a bajar, que es lo que hacen los malos (fondos de inversión), mientras que la buena gente invierte al alza. Si se apuesta a la baja, y por lo contrario las acciones suben, las pérdidas no tienen límite, porque son proporcionales a esa subida, hasta el infinito. Hace tan solo un par de años, cuando salíamos de la pandemia, un gurú de andar por casa –cerveza, bebé y videos de gatos–, Keith Gill (Paul Dano), incitó a sus followers a comprar acciones de GameStop, que subieron como la espuma, estrangulando a unos cuantos billonarios. Lo más curioso del caso es que muchos de esos compradores, gente humilde con problemas de dinero, aguantaron sin vender en un auténtico acto de fe, devoción al líder y justicia poética.

No sé hasta qué punto fue una revolución acompasada por la épica de Seven Nation Army, o sólo una versión más del sueño americano: cualquiera puede lograrlo. Pero tiene su gracia el collage con lluvia de memes, incluidos por supuesto los de El lobo de Wall Street, aunque la película dista de ser una obra maestra como la de Scorsese. Se acerca más a La gran apuesta, interesante en su forma de dar cuerpo al abstracto flujo del capital, transparente para los iniciados, algo más opaca para los neófitos. ¡Hagan sus deberes! Y luego ya si quieren las apuestas. Aunque no siempre gana la buena gente.