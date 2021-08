Valoración: 'Free Guy'

A siete años de su estreno, aún parecemos lejos de calibrar la relevancia que ha adquirido un film como La LEGO Película en las actuales derivas de Hollywood. Más allá de que el intento de Warner por desarrollar un universo cinematográfico a partir de la obra de Lord y Miller no saliera del todo bien, sus hallazgos y pensamientos en torno a la cultura pop y a una nueva y mejorada capitalización de la misma han ido permeando los planes de las majors: no solo de la propia Warner (en una dinámica que le ha conducido recientemente a la apocalíptica Space Jam: Nuevas leyendas) sino también a Disney, que no tuvo reparos en convertir Ralph rompe Internet en un obsceno escaparate de marcas y motivos reconocibles, y ahora tampoco los ha tenido para mantener Free Guy dentro del influjo directo de La LEGO Película. Absorción de Fox mediante.

Produce cierta angustia el empeño de sus responsables por distinguir Free Guy de la avalancha de blockbusters en tanto a su “originalidad”. Free Guy no es una secuela, no se basa en un material preexistente; forzosamente ha de ser refrescante y nueva. Produce angustia por cómo obedece a un pensamiento que asume atolondradamente cómo funcionan las cosas hoy en día en el aparataje hollywoodiense, leyendo como genuino un amasijo de referentes obvios y sobradamente regurgitados. No es ya que este Fortnite donde vive Ryan Reynolds como NPC remita directamente a La LEGO Película (café y traje de faena incluido), sino que la propia odisea del personaje alude a El show de Truman cambiando teleespectadores por entusiastas gamers que ya han encontrado su OASIS antes de que se cumpla la profecía de Ready Player One.

Al mismo tiempo, resulta un poco ingrato abordar Free Guy desde el cinismo. La confluencia de IPs, cameos y guiños a públicos atomizados solo ejerce, al final, como telón de fondo para contar una historia que se pretende ingenua, y Free Guy te lo pone relativamente fácil para que te convenzas a ti mismo de que en efecto lo es. La simpatía de Reynolds, sus desventuras en un espacio urbano que vuelve a estar atiborrado de reminiscencias videojueguiles tras su intervención en Detective Pikachu, otorga a la película de Shawn Levy una coartada excelente, con su mirada infantil en pleno descubrimiento del mundo fundiéndose con la nuestra, tan necesitada por otra parte de este tipo de retóricas. Otra idea recurrente que se ha lanzado sobre Free Guy es su parentesco con la producción de Amblin, y sin duda hay un esfuerzo consciente por retener su magia: pese a su deshumanizado fondo, Free Guy es blandita, luminosa y muy romántica, y sabe cómo beneficiarse de un reparto entregado que cree en lo que está haciendo.

Aunque en este aspecto vuelve a cobrar importancia el modelo LEGO Película, claro: no en vano se trata del anuncio con mejor corazón que jamás haya pasado por la gran pantalla. Free Guy recoge su alegato en pos de la imaginación y lo moldea para construir un discurso presuntamente inspirador sobre el potencial personal, la libertad individual y su capacidad para inspirar a masas adormecidas, que encuentran en el concepto NPC (tan empleado para la ridiculización en círculos alt-right dentro de la comunidad gamer, que por cierto es retratada de forma muy favorecedora por la película) una expresión de lo más adecuada. Teniendo en cuenta cómo la ortodoxia neoliberal y la exaltación del yo han dado forma a la cultura mainstream contemporánea, quizá no se le pueda negar a Free Guy cierta coherencia como síntoma y, a la vez, celebración.