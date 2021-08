Valoración: Escape Room 2: Mueres por salir

¿Qué es una escape room? En la vida real, es un concepto de ocio que consiste en un laberinto diseñado para que un grupo de amigos se divierta mientras resuelve diferentes pruebas. Su espíritu tiene una inspiración evidente en los elementos que conforman casi cualquier historia de aventuras. Arkham es una escape room para Batman, Oz es una escape room para Dorothy, Mordor para Frodo. Todo es El héroe de las mil caras, una versión ampliada de las dinámicas que proponía Joseph Campbell.

Llamada a la aventura -grupo de wasap para organizar el plan- rechazo -siempre hay algún escéptico-, mentor -una adorable pareja, dueña del negocio, que da las instrucciones-, pruebas, aliados, enemigos, más pruebas, un mundo ordinario -la calle-contra un mundo especial -el juego-. La inmersión es el único punto que propone en exclusiva la experiencia física y no la cinematográfica. Pero con el suficiente talento, una película puede tocarse desde la butaca. Es el caso de esta, improbable pero cierta, fantástica secuela.

Adam Robitel consigue de nuevo transmitir dinamismo, emoción, consigue conectar y empatizar con el espectador para que se involucre mentalmente en la resolución de cada pieza de los puzles que sigue proponiendo. Construye varios pisos sobre lo edificado por la saga Saw, sin renunciar a una más que digna cantidad de terror y gore. No solo eso, sino que es capaz de no sexualizar a sus protagonistas, de no resultar evidente y de mantenerse estéticamente innovador. Hay Oscars a mejor guion adaptado con menos mérito.