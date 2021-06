Valoración: En un lugar salvaje

Es un mecanismo que hemos activado automáticamente. Casi cualquier película, serie, lectura que disfrutamos en estos tiempos parece tener otra profundidad y relevancia pandémicas. Pero a pocos títulos le pasará como a En un lugar salvaje. La ópera prima de Robin Wright (que también se atreve a colocarse delante de la cámara) iba a estrenarse el verano pasado, estaba más que acabada cuando empezó el confinamiento, pero estrenada hoy nos insiste en todo en lo que hemos reflexionado estos últimos meses: la soledad, el duelo, la conexión con la naturaleza, el cuidado egoísta pero necesario de uno mismo y desinteresado por los demás.

Wright es Edee, una mujer que sabemos que ha perdido a su marido e hijo, aunque no cómo, y decide aislarse en una cabaña en medio de la nada, sin móvil, sin coche, muchas latas de comida, una escopeta, algunas fotos… Un reto que solo supera con la aparición de Miguel (Demián Bichir), un cazador solitario. Wright como directora ha elegido una historia de supervivencia, casi literal, un drama casi mudo que se va abriendo en color y belleza según su personaje es capaz de abrir los ojos a su realidad, a su elegida soledad, es capaz de sentir y agradecer más. Un proyecto que podría parecer sencillo, en el que no toma riesgos narrativos, pero es arriesgado y no era fácil de resolver sin lastrar esa lucha de demonios interiores avasallada por una naturaleza brutal.