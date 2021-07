Valoración: El viaje de sus vidas

Aunque El viaje de sus vidas no sea propiamente un musical, su forma de combinar las canciones de un grupo mítico (en este caso, Blondie) y una trama sobre mujeres maduras recuperando su amistad y haciendo las paces con el pasado recuerda mucho a la primera Mamma Mia!. Una pena, entonces, que esta road movie tragicómica no sirva tanto para hacernos reír, llorar o ambas cosas como para recordarnos los peligros de los clichés.

De la misma manera que el itinerario del viaje de turno se ve reducido a estereotipos muy propios del turismo anglosajón (París para irse de compras, Barcelona para irse de fiesta e Italia para vivir simpáticos incidentes propios de un país subdesarrollado), las heroínas nos muestran solo aquello que las identifica como la figura más conveniente: desde la médico hipocondríaca a la actriz de ego descomunal, pasando por la joven (Elizabeth Dormer-Phillips) que aúna en su cuerpecillo la confusión de la edad y el impulso de cumplir el último deseo de su madre muerta.

Aunque no todos sus gags fallen, El viaje de sus vidas consigue algo que servidor creía imposible: que uno se harte de escuchar los temazos de Debbie Harry y compañía. Porque, si bien Call Me, Heart of Glass y Dreaming, entre otras, están entre las melodías más poderosas de la historia del pop, ese poder no basta para darle chispa a una película sosa.