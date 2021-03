Valoración: El informe Auschwitz

Conviene empezar este filme por el final, por sus títulos de crédito, que justifican su pertinencia. Cada mes nos encontramos con no menos de cuatro películas sobre el nazismo en la cartelera, pero es que parece que no aprendemos. Se desliza el equipo artístico ante nuestros ojos al tiempo que diferentes cortes de audio, de diferentes personas, en diferentes idiomas, lanzan mensajes de odio. No son de 1944, como el resto de la película. Son de antes de ayer. De gente llamada Le Pen, Bolsonaro, Wilders o Trump. Todo lo anterior es lo que ocurrió por no combatirlos durante el siglo XX. Y cómo se intentó ocultar y no se consiguió. En buena medida porque dos jóvenes eslovacos, Wetzler y Vrba, consiguieron huir de Auschwitz poniendo a salvo su vida y los documentos que demostraban el exterminio planificado de judíos que se producía en el infame campo de concentración.

El relato de Peter Bebjak tiene hechuras de gran cine: a la fotografía de un naranja infernal de la alambrada se contrapone la azulada del mundo exterior; la huida se relata con buen pulso intercalando las atroces torturas nazis, e incluso, en un evidente eco de la magnífica El hijo de Saúl, de László Nemes, juega constantemente con el punto de vista del espectador, desorientándolo en tomas inversas o diagonales, en una discutible elección. Por cierto, entre las voces finales no se oye a ningún español. Esperemos que por mucho tiempo.