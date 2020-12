Valoración: El arte de volver

En el cine y en la vida, la verborrea suele pagar más por lo que calla que por lo que cuenta. Hablando por no callar (o más bien para acabar callando), el espíritu de El arte de volver, primer largometraje del reputado cortometrajista Pedro Collantes, sigue la misma senda que transita su protagonista. Igual que ella, la película da vueltas y más vueltas alrededor de la misma idea, como una aeronave esperando permiso para tomar tierra, y finalmente tiene que acabar en un aterrizaje forzoso de silencio. Pero esto que en cierta manera puede parecer un problema cinematográfico, porque hay algo de repetitivo que se alarga y que exige un trabajo al público, refuerza sin embargo la identidad de la película: las dudas vitales de Noemí, joven actriz que vive en Nueva York y regresa a España por un tiempo, se entienden mejor a través de los pequeños vacíos que van dejando las seis conversaciones en las que se fundamenta un filme que no pretende resolver su inquietud, sino acompañarla.

El espectador que asiste a los encuentros de Noemí, personaje que interpreta con exquisita sensibilidad Macarena García, es el espejo ante el que las cuitas de esta mujer perdida toman sentido. En los seis diálogos (irregulares pero contundentes), el abanico de actores (especial mención merece Celso Bugallo, junto al que se crea una intimidad muy serena) que sirven de frontón al personaje y todos los perfiles que confluyen en forma de gestos y palabras van abriendo el foco, pero es en sus silencios donde van a asentarse los impactos emocionales que recibe quien regresa sin saber muy bien por qué. De todos esos diálogos, no en vano prólogo y epílogo demuestran la trascendencia de su oficio, el que parece menos profundo es el que da la única salida a la Noemí que no sabe donde meterse: el refugio de convertirse en otra persona frente al chófer nocturno es revelador. Esa vida de repuesto libera a la artista antes conocida por no saber volver. Permiso para aterrizar concedido.