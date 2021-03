Valoración: El amigo

Siendo una película dura, El amigo está muy lejos de la dolorosa crudeza del artículo en el que se inspira, The Friend: Love Is Not a Big Enough Word, en el que Matthew Teague relataba pormenorizadamente la agónica enfermedad de su mujer y cómo su mejor amigo, que había dejado su trabajo, su vida y a su novia para mudarse con ellos y ayudarles a vivir aquel trance, le había salvado de la desesperación.

El filme de Gabriela Cowperthwaite traslada a la gran pantalla esta historia centrándose en el amigo del título, encarnado por Jason Segel en una elección de casting perfecta pues, francamente, el actor tiene pinta de ese amigo al que querrías tener cerca en situaciones tan peliagudas. Tanto él como Dakota Johnson y Casey Affleck están impecables en sus interpretaciones de este triángulo de amigos que se atrincheran juntos ante la muerte. Son lo mejor de esta cinta que salta en el tiempo sin razón aparente y que elige esquivar la dureza del texto en el que se inspira centrándose en los planes del personaje enfermo: cartas para sus hijas, leerles El señor de los anillos y una serie de últimos deseos que recuerdan a la maravillosa Mi vida sin mí, de Isabel Coixet.

Sin embargo, el artículo pedía más bien una aproximación a lo Fernando Franco en su durísima película Morir. “No nos decimos la verdad sobre la muerte los unos a los otros”, decía Matthew Teague y este filme no contribuye a lo contrario.