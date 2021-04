Valoración: Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan

“Yo podría haber sido alguien”, gemía Shane MacGowan en Fairytale of New York, máximo hito de su grupo The Pogues. Y Kirsty McColl respondía: “Igual que cualquiera”. En un momento de Crock of Gold, Gerry Adams (el rostro amable del IRA, por resumir) recuerda cuánto le impresionaron estos versos allá por 1987, y un McGowan ya obeso, impedido, con su legendaria piñata reemplazada por implantes de titanio, le contesta: “A mí también”.

El diálogo, que cae como si tal cosa, funciona como sinopsis de una película cuyo título bien podría ser “Pa’ habernos matao”. Recreada mediante los recursos que Julien Temple lleva luciendo desde La mugre y la furia (variedad y calidad en el metraje de archivo, animación para los episodios más delirantes), la vida de McGowan aparece como una suma de desastres que deja en evidencia a cualquier malote con autotune y tatuajes en la cara: él podría haber sido alguien, pero su propensión a lo bandarra, su asco hacia la condición de paria con sangre irlandesa y una enfermedad mental no diagnosticada le llevaron a convertirse en chapero, en alcohólico, en yonqui, en figurante de la ola punk y, finalmente, en uno de esos iconos pop cuyo talento para la autodestrucción se convierte en fetiche morboso. Para nosotros, esta excursión al infierno ha valido la pena (y ahí están las canciones para probarlo). Pero ¿y para su protagonista?