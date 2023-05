Valoración: Marlowe

¡Qué gusto cuando te dicen que vas a reencontrarte con Philip Marlowe! ¡Qué gusto cuando te dicen que vas a ver a Liam Neeson, Jessica Lange y Diane Kruger dirigidos por Neil Jordan! ¡Qué gusto cuando igual no te gusta todo lo que te esperabas pero el reencuentro ha valido la pena!

Se ve a la legua que Neil Jordan está aquí de pasada, que no hay en ella rastro de lo que un día fue un director importante. Y es una pena. El aspecto formal es de folletín envarado, las interpretaciones pasadas de vueltas, no, lo siguiente –Jessica Lange, madre mía– y son demasiados los años de Neeson en papeles de poli zarrapastroso como para que ahora cuele este Marlowe que requiere charme y cierta distinción. No vamos a sacar la vara de medir por comparación porque todas las de perder se tienen.

Dicho todo esto, la sobredosis de series malas y regulares de detectives que abarrotan las plataformas hacen un buen favor a películas como esta. La ves, te retrotraes al pasado, la memoria cinéfila se excita un rato y te quedas tan campante. No sé si es mucho, poco o nada, pero llegados a este punto de la película, cada uno sabe con qué y con quién se conforma.