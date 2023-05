Valoración: Alice, cariño

Qué terrible tener que decir y escribir que esta película es hija y reflejo de su tiempo. Las relaciones tóxicas, el abuso emocional, el maltrato, el autoengaño, la submisión, el miedo, la violencia machista, el bucle emocional, la autoestima perdida.

El campo semántico es amplio y los conceptos cada vez más familiares para todo aquel que se preocupa de lo que pasa en su alrededor, con suerte un alrededor lejano. La película de Mary Nighy explora con sutileza un territorio espinoso, pantanoso, terriblemente doloroso.

Con una actriz fabulosa y un reparto muy entonado, con escenas que te hielan la sangre de puro embarazosas, violentamente contenidas. Es hábil, es magnética, es muy muy incómoda. Y no es mostrenca, no subraya, los diálogos cuentan y no empalagan. No es denuncia, no es propaganda, no es ni siquiera cine social –no lo pretende en ningún momento- pero si sirve para todo ello, a través de la competencia fílmica aborda y condensa mirada social.

Es difícil de explicar con palabras pero ves la película y se entiende enseguida. Lo pasas mal pero agradeces haberla visto. La contradicción, la paradoja, bienvenidas siempre. Gracias.