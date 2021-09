Crítica de 'Malmkrog'

Valoración: Malmkrog

Cuando en el cine observamos en pantalla a varios personajes discurrir en el interior de una casa, ensimismados, sabemos que, de una manera u otra, acabarán siendo atravesados por un maleficio violento, por una condena irreversible. Son muchas las ficciones que han empleado este recurso para dar forma a una cierta idea de autofagocitación de la clase social pudiente, de Luis Buñuel a Ingmar Bergman, Roman Polanski, Sally Potter o, el más reciente, el cineasta rumano Cristi Puiu.

En el encuentro familiar que ocupaba Sieranevada (2016), su anterior filme, ya había experimentado de manera tan exquisita como brutal el enclaustramiento de sus personajes, so pretexto de explorar las tensiones que surgían, pero en Malmkrog reincide en la poética del encierro para, con unas pretensiones narrativas distintas, amplificar su potencia metafórica. Para empezar, Puiu se atreve con el drama de época al adaptar War, Progress, and the End of History: Three Conversations, Including a Short Story of the Anti-Christ, del filósofo decimonónico ruso Vladímir Soloviov, amigo de Fiódor Dostoievski y una de las mentes más heterodoxas del pensamiento de antaño.

En ese libro, cinco personajes practican el noble diálogo socrático en tres largas conversaciones sobre la moralidad de la guerra, sobre la buena educación y el exceso de responsabilidades y sobre la identidad rusa, al que da pie una larga diatriba sobre la existencia del Anticristo y el intricado vínculo del bien y del mal. En suma, una obra solemne y grave que Puiu adapta en consonancia, situando la palabra y el combate dialéctico en primer plano, en un abrumador tratado sobre la plástica de la retórica. Por supuesto, en el fuera de campo de ese arte de hablar se fraguan las tensiones del relato que, en un momento dado, como un relámpago inesperado, como el truco de un mago, se impondrá para desvelar la verdadera imagen del Apocalipsis.