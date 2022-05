Crítica de 'Val'

Valoración: Val

La primera reflexión que suscita Val, el documental de Val Kilmer articulado en torno a las cintas de vídeo grabadas durante toda su vida, es todo lo que esconde un rostro archiconocido. Como hemos crecido viendo a Kilmer en algunas de nuestras películas favoritas –y son muchas, el documental se encarga de recordártelo– tendemos a pensar que conocemos al actor.

Val tumba estos prejuicios enseguida, accediendo a la intimidad de una estrella de Hollywood que ha perdido la voz tras un cáncer de garganta, que se ríe de ello, que rememora sus mejores tiempos asistiendo a eventos de fans y lo defiende en alto frente a los que creen que aferrarse al pasado puede ser patético.

Ojalá esa honestidad del actor frente a la cámara se hubiese extendido también al pasado. Sobre todo, al llegar al rodaje de Batman Forever, cuando el actor empezó a cosechar fama de obsesivo, perfeccionista o psicópata (Joel Schumacher dixit). El documental, dirigido por Ting Poo y Leo Scott pero imposible sin la profunda involucración de Kilmer, pasa de puntillas por esa fama del actor, cayendo en la autohagiografía.

Sin embargo, las imágenes del rodaje de La isla del doctor Moreau hablan por sí mismas y nos muestran a un Kilmer con una arrogancia que concuerda poco con el tono lírico y dulce de la narración. Teniendo en su poder ese tesoro en cintas de vídeo, hubiese sido preferible ver su vida contada a través de las imágenes.

Sin duda, es este material de archivo lo más fascinante de Val –desde las home movies familiares hasta los behind the scenes de películas tan míticas como Top Gun, Willow, Batman Forever–. La joya de la corona son los castings de La chaqueta metálica o Uno de los nuestros que el actor rodaba, vestido, maquillado y en localizaciones ad hoc, para los directores sin que estos se lo hubiesen pedido. De nuevo, puede que Kilmer calle cosas; las imágenes, no.